台中無戶籍青年開心過生日 許願快工作賺錢還人情

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市21歲青年被發現沒有戶籍，沒有就學，台中市社會局今天表示，青年昨天在安置處所開心過生日，還許願最近事情趕快落幕，可以快點去工作賺錢還社會大眾關心他的人情。

這名青年日前被父親趕出住處，露宿街頭，以撿拾回收所得換取食物，在回收場被北屯區北京里長蘇乙青發現，除給予協助並通報社會局安置，青年的遭遇引發社會大眾關切。

台中市政府為此組成跨局處協助小組，包括社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局等局處，希望更快、更積極協助青年穩定生活，儘速幫青年取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業、居住等相關事宜。

市府表示，跨局處小組昨天透過爸爸取得相關文件，接下來要做DNA鑑定確認親子關係，完成認領登記與初設戶籍。由於青年與爸爸平時僅靠資源回收賺取微薄收入，社工將協助申請福利身分和租屋補助，減輕父子的生活壓力與經濟負擔。

由於昨天是青年的21歲生日，社會局說明慶生的過程指出，社工在安置處所為青年舉辦有儀式感的小小慶生會，準備了青年喜歡的速食套餐及草莓鮮奶油蛋糕，知道青年喜歡喝奶茶，還將套餐中的可樂換成奶茶，青年開心大口喝奶茶、吃漢堡，一度感動到眼眶泛淚。

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社會局表示，青年被問到許了什麼願望時表示，希望最近的事情趕快落幕，生活回到平靜，能趕快去工作賺錢過好一點的生活，他也謝謝社工，說社工是一個很好的人，希望能趕快工作賺錢，還社工及社會大眾對他關心的人情。社會局指出，可以看出來青年是一個會感恩、會感謝大家的年輕人。

社會局表示，昨天慶生之前也先幫青年打理服裝儀容，梳一個帥帥的髮型，希望可以他帥帥過生日，還徵求青年同意，拍了照片向大家道平安，讓大家知道他現在過得很好很幸福。（編輯：李淑華）1140618