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中國年輕人大額借貸情況增多 中消協示警

2025/7/6 10:56
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（中央社記者李雅雯上海6日電）中國消費者協會（中消協）示警，部分年輕消費者由於盲目消費，大額借貸情況增多，陷入債務困境進而影響個人信用紀錄，對於未來構成嚴重負面影響，呼籲理性消費、審慎借貸。

中消協日前於官網發布提示，示警部分年輕消費者由於過度借貸，超過本身還款能力，最後陷入債務困境，影響個人信用紀錄，強調年輕消費者必須警惕非法網路借貸陷阱；要有正確價值觀，推崇勤儉、節約。

據「財經」雜誌5日報導，從部分借貸平台和金融機構單位等來源可發現，目前借款人多以40歲以下群體為主，單筆借款大多不超過人民幣1萬元（約新台幣4萬元）。

一名助貸平台業者表示，40歲以下群體占其借款客戶將近7成；另一家助貸平台業者指出，客戶平均借款額度在7000元左右，集中在三線、四線城市，借款群體也是以40歲以下群體為主。

金融業人士解析，不少借款人在單家平台借款額度不高，不過有「共債」問題，亦即同時擁有多張信用卡或是在多個平台借款，導致有高額負債。

消金公司人士直言，對於多方借貸容忍度低，不太願意放款給多頭負債借款人。

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中消協提醒非法網路借貸陷阱。北京尋真律師事務所律師王德怡於財經雜誌訪問中表示，網路借貸平台經常宣傳零利率或低利率，折算年化利率不高；不過在服務費、手續費、違約金等借款成本上，往往會高於宣傳。

王德怡提醒，對於免利息、低利率等宣傳必須保持警惕，關注綜合年化利率與服務費用等計算；盡量避免由於即時滿足慾望去衝動借款，要有合理的消費與還款計畫，更重要的是，不要輕易地為他人借款做擔保。（編輯：張淑伶）1140706

#債務
#北京
#中消協
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