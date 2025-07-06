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川普政府遣送8名移民至南蘇丹 結束吉布地滯留

2025/7/6 10:23
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（中央社朱巴5日綜合外電報導）一名外交部官員告訴法新社，8名被美國驅逐出境的犯罪移民，在吉布地一個軍事基地滯留數週後，於今天抵達南蘇丹。

法新社報導，這8名被驅逐者中僅有1人來自南蘇丹，但美國總統川普政府試圖將不受歡迎的移民遣送至第三國，因為部分國家有時會拒收被遣送者。

美國國土安全部發聲明表示，這8名男子是「野蠻、暴力的非法犯罪移民」，曾因謀殺、性侵與搶劫等罪行被定罪。

這個群體的其餘成員包括2名緬甸人、2名古巴人，以及各1名越南人、寮國人與墨西哥人。

他們5月自美國出發前往南蘇丹，但由於美國地方法院下令暫停將移民遣送第三國，班機最終改降在吉布地。美國最高法院已於3日推翻該項裁決。

一名匿名的南蘇丹官員表示：「他們今天清晨5時就從吉布地抵達朱巴（Juba）。」還說他們是由美國陸戰隊押送抵達，但未提供其他細節。

美國國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在聲明中表示：「這些惡徒終於在獨立日被遣送到南蘇丹。」

她補充說：「在激進法官數週拖延下，導致我們的執法人員陷入險境，移民暨海關執法局（ICE）終於將這8名野蠻的犯罪非法移民驅逐出境，他們罪大惡極，甚至連自己的國家都拒絕接收。」

南蘇丹是全球最貧窮的國家之一，且正處於新一波暴力政治動盪之中。南蘇丹即使對當地居民而言，長期以來也相當危險。美國國務院建議公民不要前往該國，原因是暴力犯罪和武裝衝突頻繁。聯合國表示，南蘇丹的政治危機可能重新點燃已於2018年結束的殘酷內戰。

路透社報導，自5月波士頓聯邦法官基於正當程序問題，阻止川普政府立即將他們遣送南蘇丹後，他們便被美國拘押於吉布地。

經過進一步訴訟後，美國最高法院3日裁定支持政府，解除相關限制。

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儘管昨天因假期法院休息，兩家法院仍緊急審理移民律師的請求。然而，波士頓地區法院法官墨菲（Brian Murphy）最終裁定，最高法院的命令要求他否決這些請求，從而為他們的驅逐行動清除障礙。

這8名移民抵達南蘇丹後的確切位置，目前尚不得而知。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140706

川普
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