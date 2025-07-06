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颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
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丹娜絲來襲 風力估達標高雄輕軌下午3時停駛

2025/7/6 12:04（7/6 12:51 更新）
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颱風丹娜絲逼近，高雄捷運公司6日表示，中央氣象署預估中午過後風力已達輕軌停駛標準，輕軌系統將於下午3時停駛。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月6日
颱風丹娜絲逼近，高雄捷運公司6日表示，中央氣象署預估中午過後風力已達輕軌停駛標準，輕軌系統將於下午3時停駛。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）颱風丹娜絲逼近，高雄捷運公司今天表示，因應中央氣象署預估今天中午過後風力已達輕軌停駛標準，輕軌將於下午3時停駛；高雄捷運則維持全日尖離峰15分鐘、深夜時段20分鐘班距。

高捷公司今天發布訊息表示，因應中央氣象署預估今天中午過後風力已達輕軌停駛標準，輕軌系統於下午3時停駛，末班車於下午3時發車運行結束後收車返廠；高雄捷運系統則維持全日尖離峰15分鐘、深夜時段20分鐘班距。

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此外，高市府也持續進行防颱作業，高雄市工務局今天發布新聞稿表示，工務局公園處已動員人力對所管轄行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。

此外，工務局也整備自有救災機具，確保在接獲路樹斷枝通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通，若發生災情，也將立即投入救災行動。工務局也呼籲民眾，盡速將停放於路樹下車輛駛離，避免造成損失。（編輯：陳仁華）1140706

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