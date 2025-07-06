丹娜絲來襲 風力估達標高雄輕軌下午3時停駛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）颱風丹娜絲逼近，高雄捷運公司今天表示，因應中央氣象署預估今天中午過後風力已達輕軌停駛標準，輕軌將於下午3時停駛；高雄捷運則維持全日尖離峰15分鐘、深夜時段20分鐘班距。

高捷公司今天發布訊息表示，因應中央氣象署預估今天中午過後風力已達輕軌停駛標準，輕軌系統於下午3時停駛，末班車於下午3時發車運行結束後收車返廠；高雄捷運系統則維持全日尖離峰15分鐘、深夜時段20分鐘班距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，高市府也持續進行防颱作業，高雄市工務局今天發布新聞稿表示，工務局公園處已動員人力對所管轄行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。

此外，工務局也整備自有救災機具，確保在接獲路樹斷枝通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通，若發生災情，也將立即投入救災行動。工務局也呼籲民眾，盡速將停放於路樹下車輛駛離，避免造成損失。（編輯：陳仁華）1140706