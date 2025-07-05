AI淨零／南科認購老舊機車 民眾汰換最高領3400元補助

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）落實淨零碳排目標，環境部今天表示，國科會南部科學園區管理局7日起加入認購老舊機車行列，預計收購1675輛，民眾若參與汰換，最高可獲補助新台幣3400元。

為了降低事業新設或變更排放源溫室氣體影響，環境部111年推動車輛汰舊換新媒合，讓環評開發單位能收購民眾汰舊換購電動車輛的溫室氣體減量效益，來抵換其營運開發增量，此政策不僅有助降低老舊車輛排放溫室氣體，也可減輕民眾購車負擔及促進運具電動化。

環境部今天發新聞稿指出，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局為了南部科學園區開發，7日起加入減碳效益收購行列，每輛汰換機車收購2100元，是目前最高媒合收購價金，如果再加上減空污補助金1000元及廢車回收獎勵金300元，每輛車民眾至少可獲得3400元。

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環境部估算，南部科學園區管理局預計收購1675輛老舊機車，若以每部老舊機車汰換電動機車有2.3公噸CO2e減量效益計算，預估可產生約3853公噸CO2e的減碳效益，若再以每部有22.07公斤空污減量效益估算，約可同時減少36.97公噸的空氣污染排放量，達到減碳減污共利。

環境部表示，現行媒合平台在減碳效益部分已有經濟部、新竹科學園區管理局及台南市政府收購方，加上這次新增南部科學園區管理局，將有4個收購方，民眾或企業可依所汰換車輛的種類，選擇合適方案提出申請。（編輯：李亨山）1140705