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颱風丹娜絲發陸警 劉世芳：注意澎湖遊客疏運

2025/7/5 22:54
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（中央社記者劉建邦台北5日電）輕颱丹娜絲逼近，氣象署今晚發布陸上颱風警報，中央災害應變中心後續召開工作會議，指揮官劉世芳說，預估6日起澎湖將風雨增強，須注意遊客人數及輸運與安置等狀況。

中央災害應變中心今天晚間9時召開時颱風丹娜絲第3次工作會報暨情資研判會議，內政部長劉世芳擔任指揮官主持會議。

中央災害應變中心報告提到，颱風帶來主要強降雨區為台中以南、東半部地區，沿海低窪與易淹水區須留意短延時強降雨的積淹水災情。估6日起，南部及花東地區風雨變強，澎湖與中部地區的風雨將增。

另外，估颱風造成坡地災害高風險區，包含台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣的山區，對於易成孤島聚落地區，須提前準備物資，預先規劃疏散撤離。

中央災害應變中心指出，5日晚間劃設警戒區域包含新竹市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、台東縣、嘉義縣共352處。統計至晚間8時，勸離岸邊觀浪494人。

針對預防性疏散撤離，統計至5日晚間7時30分有2縣市，包含高雄市那瑪夏區16人及茂林區6人、屏東縣霧台鄉4人，共26人。

中央災害應變中心統計至5日晚間8時，入山未聯絡上52人，包含宜蘭縣4人、太魯閣16人、雪霸32人。小琉球留島遊客209人投宿於172間民宿，目前物資無虞。

劉世芳聆聽報告後說，颱風來襲，多數戶外活動已宣布6日暫停，適逢暑假第1個週末，許多民眾已前往各風景區，如澎湖國際海上花火節，預估颱風中心6日下午經過澎湖，應注意後續交通疏運、遊客安置等狀況，同樣也持續注意小琉球留島遊客狀況。

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劉世芳後續透過低軌衛星與澎湖縣消防局、屏東縣消防局視訊。澎湖縣消防局長許文光表示，澎湖已完成二級開設，目前氣候穩定未下雨，今天已取消花火節活動。

許文光指出，目前滯留澎湖旅客估9000人，因6日空船運停駛，預計7日才能疏運，後續會透過相關單位疏運。劉世芳說，將要求交通部、國防部等單位視天候狀況進行協助疏運。（編輯：張銘坤）1140705

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