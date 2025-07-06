以不接受哈瑪斯修改停火協議 但將派員赴卡達談判

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡表示，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯宣布準備好「立即」展開談判後，他將派遣團隊前往卡達，商談加薩停火及人質釋放事宜。

法新社報導，然而，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以方「無法接受」哈瑪斯（Hamas）在停火協議草案所提的修改意見。

尼坦雅胡辦公室發布聲明表示：「根據情勢評估，總理尼坦雅胡已指示接受『近距離間接會談』（proximity talk）的邀請，並指示根據以方先前同意的卡達提案，持續針對人質問題進行接觸。」

經卡達和埃及斡旋、有美方支持的這份草案，內容包括加薩（Gaza）展開60天停火，期間哈瑪斯將釋放10名生還人質和數具人質遺體，藉此取以色列釋放境內關押的巴勒斯坦人。

不過，兩名熟悉談判內容的巴勒斯坦人表示，哈瑪斯同時要求對以色列撤軍設下特定條件，對談判期間不得重啟戰火提供保證，並恢復由聯合國主導的援助分配機制。

美國總統川普在總統專機空軍一號（Air Force One）被問及哈瑪斯的回應時表示：「這很好，他們還沒向我簡報。我們必須結束這件事，必須對加薩採取行動。」

哈瑪斯4日晚間宣布，已準備好「立即」就美國推動的加薩停火提案展開會談。

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川普再度嘗試結束以哈之間歷時近21個月的加薩戰爭；尼坦雅胡預計7日前往華府拜會川普。

川普矢言對尼坦雅胡採取強硬態度，並希望繼伊朗和以色列停火後乘勝追擊，在飽受摧殘的加薩達成停火。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140706