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受惠新機拉貨 大立光6月營收月增29%

2025/7/5 18:12
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（中央社記者何秀玲台北5日電）光學鏡頭廠大立光受惠新機拉貨潮，今天公布6月營收新台幣41.46億元，月增29%、年增3%；今年第2季營收季減20%，年增6%。

大立光今年上半年營收262.52億元，年增18%。

大立光將於7月10日下午2時30分舉行法說會，市場關注第2季財報受匯損的影響程度。大立光董事長林恩平先前表示，第3季產能滿載、拉貨動能逐月升溫，但仍受新台幣升值與關稅因素干擾。

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林恩平先前在股東會後接受媒體聯訪指出，第3季訂單動能明顯回升，6月比5月好、7月又比6月好，8月一般來說會更好，「現在產能利用率是用到滿，第3季也是滿的」，但他強調，客戶預測訂單（Forecast）具有高度變動性，拉貨節奏仍難完全掌握。

針對新台幣強升對營運的衝擊，林恩平當時坦言，大立光現金與美元持有比重各半，美元帳面會出現匯損。他預估，單月毛利將受到4%至5%的影響。（編輯：張均懋）1140705

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