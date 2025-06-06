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大立光與德商侵權爭議 林恩平：尊重司法相信員工

2025/6/6 12:13（6/6 12:21 更新）
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大立光與德商MVTec的影像檢測軟體發生侵權爭議，大立光董事長林恩平表示，相信員工、一切尊重司法。 中央社記者江明晏攝 114年6月6日
大立光與德商MVTec的影像檢測軟體發生侵權爭議，大立光董事長林恩平表示，相信員工、一切尊重司法。 中央社記者江明晏攝 114年6月6日
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（中央社記者江明晏台中6日電）大立光與德商MVTec的影像檢測軟體發生侵權爭議，近期再起波瀾。大立光董事長林恩平表示，對方應該是希望用輿論施壓，「但我沒有那條神經，影響不到我」，強調相信員工、一切尊重司法。

大立光去年涉嫌盜用德商MVTec的影像檢測軟體，台中地檢署依據著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層。日前媒體報導，大立光涉軟體授權爭議，聲請假處分遭法院駁回，對此，大立光5日發布重訊指出，部分媒體報導內容與事實不符，標題也有誇大誤導。

媒體今天詢問，德商用一些輿論戰「模糊焦點」，林恩平表示，其實對方第一次寫信，就說「要用媒體和外交來拿錢，不想循司法」；他也說，「對方整年都很安靜，一開股東會就發訊息」，顯然應該是希望用輿論施壓，他坦言，「但我沒有那條神經，影響不到我」，強調訴訟一切尊重司法。

他重申，「我很相信我們員工，沒有道理去做，有做也是誤用」，他認為大立光內部有審計相關規範，沒有人會笨到去做這件事影響表現。

此外，大立光近年持續朝向多元布局，成立星歐跨足隱形眼鏡，也延伸至醫療產業，子公司大力雲康推出睡眠監測儀，旗下星歐轉投資成立大立健康美麗事業；大立光並轉投資大陽科技專精，研發生產音圈馬達（VCM）。

林恩平表示，目前大陽和星歐都已經賺錢，坦言剛開始都虧錢、賠很久，沒有在想IPO的事情。

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大立光今天全面改選6席董事及3席獨董，3席獨董出現異動，分別為明通化學製藥前董事長張光道、台新證券前副總經理李淑憫、大立光前副總經理林進芳。

提及引進張光道進入董事會，林恩平表示，張光道有財務背景，感覺公司對這一領域比較欠缺。（編輯：楊蘭軒）1140606

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