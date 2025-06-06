大立光小股東喊林恩平「股市周杰倫」 讚股利創新高

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（中央社記者江明晏台中6日電）光學鏡頭廠大立光今天召開股東常會，由董事長林恩平主持，小股東發言表示，長年買進大立光股票，感謝董事長維持史上最大配息，比喻林恩平是「股市界的周杰倫」，看好iPhone換機潮再起，盼股價重回6000元高峰。

光學鏡頭廠大立光今天舉行股東常會，會中承認2024年度財務報表和盈餘分配案，並進行董事改選；大立光2024年每股稅後盈餘194.17元，上半年配息40元、下半年配息57.5元，合計全年配發97.5元，刷新歷史紀錄。

大立光今天全面改選6席董事及3席獨董，6席董事維持不變，3席獨董出現異動，分別為明通化學製藥前董事長張光道、台新證券前副總經理李淑憫、大立光前副總經理林進芳，首度有非大立光體系（包括前員工）的外部董事進入董事會。

林恩平在回覆股東詢問時表示，未來大立光將推動更平均的董事會性別席次。

曾演出「戲說台灣」等劇的演員呂嘉興今天以股東身分來到現場，他發言表示，他長年買進大立光股票，這是第3度參加股東會，並當場感謝董事長維持史上最大配息，林恩平在他心中就是「股市界的周杰倫」，也看好iPhone換機潮再起，喊話股價重回6000元、重返榮耀。

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大立光今天以2300元開盤，開低20元，盤中於平盤2320元附近震盪。

此外，針對其他股東關心大立光與德商MVTec的影像檢測軟體的司法爭議，林恩平表示，「不會影響產線，走司法程序，司法怎麼判，我們怎麼接受」。（編輯：楊蘭軒）1140606