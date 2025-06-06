林恩平：7、8月出貨動能強 台幣升值單月毛利恐掉5%

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（中央社記者江明晏台中6日電）光學鏡頭廠大立光董事長林恩平今天談下半年出貨旺季，表示第3季產能利用率是滿的、拉貨動能逐月旺，但也坦言客戶預測訂單會隨時更動，至於這波新台幣升值，預估單月影響大立光毛利約4%到5%。

光學鏡頭廠大立光今天召開股東常會，由董事長林恩平主持，會後他接受媒體聯訪，針對下半年展望，林恩平表示，因為有關稅和新台幣升值等因素，「就沒有樂觀的理由」，這個時段的客戶需求是建築在怕拿不到貨的心理，但客戶預測訂單（Forecast）可隨時更動。

他也補充，下半年通常比上半年好，會說沒有樂觀的理由，林恩平笑著說，「大概是我本來就不樂觀」。

大立光5月自結合併營收約新台幣32.38億元，月減25%、年減7%。林恩平表示，6月拉貨動能比5月好，預估7月又比6月好，7、8月是更大的動能，8月一般來說更好，但客戶Forecast可以隨時變。

他也指出，「現在產能利用率是用到滿，第3季也是滿的」，但重申客戶還是可以隨時更動。

林恩平之前曾透露的客戶海外生產計畫，他表示，「客戶講一講就停了，沒有再追蹤」。

談及新台幣匯損，他表示，大立光現在的狀況是現金和美元各半，匯損在美元方面不可避免，預估這波新台幣升值，單月影響毛利約4到5%。

針對大立光位於西屯區7200坪土地的新廠計畫，林恩平表示，新廠預估第3季底完工，做手機鏡頭和鍍膜的設備逐漸移入，大立光租用的廠區，目前已經收掉一個，2個續租、動態調整，含新廠自有廠約有10座。

另外，大立光徵才網站聚焦AI人工智慧和機器人這一領域，林恩平表示，一直都有在做，但不是輝達（NVIDIA）執行長「黃仁勳」那一端，是工廠生產很多機器人，導入AI和大數據應用，大立光目前「不只一個客戶、是國外客戶」，工業手臂也有案子，還沒到量產，人形機器人視覺的案子預估應該年底前會出貨，需求認為跟原來差不多。

如何看待機器人業績貢獻，他表示，機器人這一塊領域目前開的規格並不高，如果繼續開這樣的規格，競爭者會非常多，未來要看規格變化，目前還是傾向在台灣生產。

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針對手機鏡頭市場，林恩平指出，客戶持續開發拉長光路以提升望遠倍率的鏡頭產品，稜鏡設計仍偏好玻璃材質，大立光的塑膠稜鏡已送樣多時，但尚未確定客戶採用時間，整體手機鏡頭仍以高規格設計為主。

林恩平去年曾說AI效能太好對鏡頭升級不利，他今天表示，今年某些鏡頭規格還是開得蠻高，可惜量不大，但內對焦模組的導入，仍需要傳統光學技術支撐；至於摺疊手機動能，他表示，業界預估摺疊手機滲透率大概是20%到25%，今年需求有比較多。（編輯：楊凱翔）1140606