加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／NBA總冠軍賽哈利伯頓0.3秒跳投逆轉 溜馬首戰勝雷霆
首頁 / 證券
大立光
新聞專題
大立光2/250
首頁 / 證券

林恩平：7、8月出貨動能強 台幣升值單月毛利恐掉5%

2025/6/6 12:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台中6日電）光學鏡頭廠大立光董事長林恩平今天談下半年出貨旺季，表示第3季產能利用率是滿的、拉貨動能逐月旺，但也坦言客戶預測訂單會隨時更動，至於這波新台幣升值，預估單月影響大立光毛利約4%到5%。

光學鏡頭廠大立光今天召開股東常會，由董事長林恩平主持，會後他接受媒體聯訪，針對下半年展望，林恩平表示，因為有關稅和新台幣升值等因素，「就沒有樂觀的理由」，這個時段的客戶需求是建築在怕拿不到貨的心理，但客戶預測訂單（Forecast）可隨時更動。

他也補充，下半年通常比上半年好，會說沒有樂觀的理由，林恩平笑著說，「大概是我本來就不樂觀」。

大立光5月自結合併營收約新台幣32.38億元，月減25%、年減7%。林恩平表示，6月拉貨動能比5月好，預估7月又比6月好，7、8月是更大的動能，8月一般來說更好，但客戶Forecast可以隨時變。

他也指出，「現在產能利用率是用到滿，第3季也是滿的」，但重申客戶還是可以隨時更動。

林恩平之前曾透露的客戶海外生產計畫，他表示，「客戶講一講就停了，沒有再追蹤」。

談及新台幣匯損，他表示，大立光現在的狀況是現金和美元各半，匯損在美元方面不可避免，預估這波新台幣升值，單月影響毛利約4到5%。

針對大立光位於西屯區7200坪土地的新廠計畫，林恩平表示，新廠預估第3季底完工，做手機鏡頭和鍍膜的設備逐漸移入，大立光租用的廠區，目前已經收掉一個，2個續租、動態調整，含新廠自有廠約有10座。

另外，大立光徵才網站聚焦AI人工智慧和機器人這一領域，林恩平表示，一直都有在做，但不是輝達（NVIDIA）執行長「黃仁勳」那一端，是工廠生產很多機器人，導入AI和大數據應用，大立光目前「不只一個客戶、是國外客戶」，工業手臂也有案子，還沒到量產，人形機器人視覺的案子預估應該年底前會出貨，需求認為跟原來差不多。

如何看待機器人業績貢獻，他表示，機器人這一塊領域目前開的規格並不高，如果繼續開這樣的規格，競爭者會非常多，未來要看規格變化，目前還是傾向在台灣生產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對手機鏡頭市場，林恩平指出，客戶持續開發拉長光路以提升望遠倍率的鏡頭產品，稜鏡設計仍偏好玻璃材質，大立光的塑膠稜鏡已送樣多時，但尚未確定客戶採用時間，整體手機鏡頭仍以高規格設計為主。

林恩平去年曾說AI效能太好對鏡頭升級不利，他今天表示，今年某些鏡頭規格還是開得蠻高，可惜量不大，但內對焦模組的導入，仍需要傳統光學技術支撐；至於摺疊手機動能，他表示，業界預估摺疊手機滲透率大概是20%到25%，今年需求有比較多。（編輯：楊凱翔）1140606

林恩平
大立光與德商侵權爭議 林恩平：尊重司法相信員工大立光小股東喊林恩平「股市周杰倫」 讚股利創新高
大立光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大立光小股東喊林恩平「股市周杰倫」 讚股利創新高
21
更多編輯台推薦新聞：