軟體侵權爭議聲請假處分遭駁回 大立光：不影響營運

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（中央社記者吳家豪台北5日電）光學鏡頭廠大立光因涉軟體侵權爭議，聲請假處分遭法院駁回。大立光今天發布重大訊息說明，德商或媒體所稱的違法軟體並非本次法院裁定標的或範圍，大立光生產營運正常，對財務及業務均未造成影響。

大立光去年涉嫌盜用德商MVTec的影像檢測軟體，台中地檢署依據著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層。

大立光今天發布重大訊息表示，德商MVTec發律師函要求大立光停止使用合法購買的軟體，為維護權益，大立光向法院就合法購買軟體的部分聲請定暫時狀態處分，禁止德商繼續騷擾大立光。

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大立光指出，因德商MVTec當庭向法官表示，對大立光先前合法購買的軟體「當然可以獲得授權使用」，法院也認定德商對於大立光繼續使用合法購買的軟體「並無意見」，因此裁定無保全必要而駁回大立光聲請。

大立光強調，部分媒體報導內容與事實不符，標題也有誇大誤導；德商或媒體所稱的違法軟體並非本次法院裁定標的或範圍，大立光生產營運正常，對財務及業務均未造成影響。（編輯：張良知）1140605