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新台幣猛烈升值 大立光：對營運不利

2025/5/5 18:00
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（中央社記者江明晏台北5日電）光學鏡頭龍頭廠大立光4月合併營收43.75億元，月減11%，年增27%，預估5月動能會較4月下滑。針對新台幣強升，大立光坦言，確實會對營運較為不利。

大立光今天公告，自結4月合併營收新台幣43.75億元，前4月累計合併營收189.54億元，較去年同期成長28%。

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以4月出貨鏡頭規格來看，2000萬畫素以上的高階鏡頭占比約10%至20%，千萬畫素等級鏡頭占比約50%至60%，800萬畫素等級占10%以內，其他產品占比約20%至30%左右。

展望後市，大立光表示，和先前法說會上的看法一致，5月動能會較4月下滑；另外，新台幣近2日大幅升值，大立光坦言，確實會對營運較為不利。（編輯：潘羿菁）1140505

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