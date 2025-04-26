大立光、先進光員工疑內線交易 涉案4人交保其餘6人請回

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（中央社記者蘇木春台中26日電）中檢偵辦大立光與先進光公司員工疑涉內線交易案，檢方今天表示，全案經約談10人到案，訊後有4人分別以新台幣15萬至50萬不等金額交保，其餘人請回，全案仍持續調查釐清。

台中地檢署發布新聞稿表示，檢方指揮調查局台北市調查處，偵辦上市大立光公司、上櫃先進光公司員工等人，於民國110年大立光公司、先進光公司分別在公開資訊觀測站發布重大訊息之際，涉嫌於知悉重大消息明確後，至消息公開前的禁止交易期間，違法進行先進光公司的股票交易。

檢方指出，全案於25日執行搜索，並約談10人到案，經檢方漏夜訊問後，今天凌晨認定部分被告涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌，諭知大立光姚姓經理50萬元、先進光楊姓員工15萬元交保，外部人盧男50萬元、廖男15萬元交保，其餘6人請回。

檢方表示，全案後續仍持續調查釐清，以維護投資人權益、保障證券交易市場健全發展。

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大立光與先進光25日陸續公告，以第3方身分配合法務部調查局至公司進行調查。大立光強調，因此次調查與公司無涉，對公司業務與財務不造成影響；先進光也強調，對公司財務業務無影響。

由於大立光與先進光雙雙公告配合調查，市場傳出，全案起因是110年大立光控訴先進光侵害著作權，訴訟纏訟近10年後達成和解，由大立光斥資約5.98億元，參與認購先進光私募案，取得先進光15.2%股權，被產業界形容為「冤家變親家」，推測當年和解前有內部人透過內線交易股票。（編輯：陳政偉）1140426