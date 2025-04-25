大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查

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（中央社記者江明晏台北25日電）大立光與先進光今天陸續公告，以第3方身分配合法務部調查局至公司進行調查，業界傳出，調查主因為內線交易，推測是多年前大立光控訴先進光侵害著作權，最後以認購先進光私募案和解一案有關。

大立光與先進光今天陸續公告，以第3方身分配合法務部調查局今天至公司進行調查。

大立光強調，因此次調查與公司無涉，對公司業務與財務不造成影響，先進光也強調，對公司財務業務無影響。

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台中地檢署發布新聞稿表示，中檢於民國113年9月間經調查局台北市調查處報請指揮，偵辦上市大立光公司員工等人涉嫌內線交易案件，經檢方偵辦後，今天指揮台北市調查處，搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，通知涉案人9人（1人為大立光員工）、證人1人到案說明。

由於大立光與先進光雙雙公告配合調查，市場傳出，全案起因是110年大立光控訴先進光侵害著作權，訴訟纏訟近10年後達成和解，由大立光斥資約新台幣5.98億元，參與認購先進光私募案，取得先進光15.2%股權，被產業界形容為「冤家變親家」，推測當年和解前有內部人透過內線交易股票。（編輯：楊凱翔）1140425