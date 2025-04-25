大立光員工疑涉內線交易 中檢通知9人到案釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中地檢署今天表示，檢方今天搜索大立光公司，偵辦員工涉嫌於民國110年間，於禁止交易期間，違法進行股票內線交易，經通知9名涉案人到案說明，全案仍在調查釐清。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，中檢於民國113年9月間經調查局台北市調查處報請指揮，偵辦上市大立光公司員工等人涉嫌內線交易案件，經檢方偵辦後，今天指揮台北市調查處，搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，通知涉案人9人（1人為大立光員工）、證人1人到案說明。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方指出，本案為大立光公司於110年間，在公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息明確後，至消息公開前的禁止交易期間，違法進行股票交易，疑涉證券交易法的內線交易罪嫌，全案仍在調查釐清。

大立光公司今天下午發布重訊指出，公司今天以第三方身分，配合檢調單位執行搜索調查，本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。（編輯：郭諭儒）1140425