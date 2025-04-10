大立光首季每股賺48.28元 林恩平：關稅無直接影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）大立光首季財報出爐，毛利率54.62%，每股盈餘48.28元。展望後續，大立光董事長林恩平表示，4月比3月差、5月比4月差，第2季傳統淡季平淡，由於沒有直接出貨到美國，對等關稅無直接影響，也沒觀察到客戶提前拉貨。

大立光今天召開法人說明會，公布2025年第1季財報，營收新台幣145.79億元，年增29%，季減20%，稅後淨利新台幣64.43億元，年增5%，季減26%，每股盈餘48.28元。

大立光第1季毛利率54.62%，高於去年同期的49.17%，低於去年第4季的59.38%。

以2025年第1季出貨鏡頭規格來看，2000萬畫素以上的高階鏡頭占比約20%至30%，千萬畫素等級鏡頭占比約60%至70%，800萬畫素等級占10%以內，其他產品占比約10%至20%左右。

展望後續，大立光董事長林恩平表示，4月比3月差、5月比4月差，第2季傳統淡季平淡。

透過 Google News 追蹤中央社

針對美國實施的關稅政策，林恩平指出，沒有直接出貨到美國，大立光目前沒有受到直接的影響，目前也沒有觀察到客戶提前拉貨的狀況。

針對市場關心股價波動，大立光是否考慮庫藏股，林恩平表示，會再考慮。（編輯：張均懋）1140410