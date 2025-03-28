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台積電鴻海創波段低點 台股盤中下挫328點寫半年新低

2025/3/28 11:03（3/28 11:23 更新）
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台積電28日開盤跳空達946元，創下半年多來新低。（中央社檔案照片）
台積電28日開盤跳空達946元，創下半年多來新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北28日電）台積電和鴻海今天股價再創波段新低，加上傳統產業股同步走跌，大盤盤中下挫328.45點，滑落至21623.31點，創下半年來新低。

至10時41分，加權指數達21628.51點，下跌323.25點，成交值新台幣1494億元。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾3%，台積電開盤跳空達946元，創下半年多來新低，下跌12元，影響大盤約96點。

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鴻海股價同步走弱，盤中滑落至154.5元，創下10個多月來新低，下跌6元。廣達、台達電、日月光投控、信驊和大立光等權值高價股也紛紛走跌，電子類股指數下挫近1.5%。

傳產股今天表現弱勢，塑膠、電纜、玻璃和營建類股指數下挫逾2%，水泥、食品、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、航運和觀光類股指數下挫逾1%。（編輯：林家嫻）1140328

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