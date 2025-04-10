談第3季新專案 林恩平：大立光可量產較高難度新鏡頭
2025/4/10 17:06
（中央社記者江明晏台北10日電）市場期待第3季蘋果iPhone新機，帶動鏡頭規格升級，大立光董事長林恩平表示，第3季有新專案開出，「較高難度的新鏡頭大立光可量產」；他也提到，客戶有來談分散產地，但因海外生產成本較高，目前沒結論。
大立光今天召開法人說明會，針對市場高度關注的美國對等關稅，林恩平表示，「目前沒有受到直接影響」，大立光生產基地在台灣，客戶在中國及亞洲其他國家，沒有直接出貨到美國，目前沒看到客戶提前拉貨，客戶也沒有調整出貨地點，或動態調整價格。
林恩平說，客戶確實有來談分散生產地的可能，但海外生產成本較高，若客戶願意協助吸收外移成本，才有推進的空間，「目前客戶有來問，但沒有結論」。
展望第3季，市場期待蘋果端出新機及鏡頭規格升級，林恩平表示，第3季有新專案開出，「較高難度的新鏡頭大立光可以量產，但別人我不知道」。
不過，大立光第2季將呈現淡季走勢，他坦言，4月動能將低於3月，5月又會低於4月，第2季毛利率要看客戶拉貨產品組合而定，雖客戶推出新機種，但量不算大，第2季、第3季會依照客戶給予的預估量提前生產，拉高產能利用率、毛利率有撐。
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針對薄型手機進展，林恩平說，「比較薄而已，沒有什麼特別。」他也提到，metalens技術導入手機廠，會應用在臉部辨識功能，但今年量不會很大。
市場關注光學廠在機器人方面的布局，林恩平表示，機器人未來對於更高精度的視覺辨識產品，應該會有需求；車用鏡頭則持續出貨、持續接入新的車廠專案。（編輯：張良知）1140410
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