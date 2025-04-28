台股漲逾150點站回2萬 權值股漲跌互見
2025/4/28 10:43（4/28 12:23 更新）
（中央社記者曾仁凱台北28日電）上週五美股連續第4個交易日收紅，台股今天開盤站回2萬點之上，惟權值股漲跌互見，至10時30分，集中市場指數上漲181.38點，至20054.11點，成交值約新台幣1147億元。
3大權值股漲跌互見，台積電盤中最多上漲10元至898元，鴻海上漲4.5元至143.5元，聯發科開高後翻黑，盤中最多下跌15元至1365元。
廣達董事長林百里週末出席集團37週年慶活動，釋出好消息，面對AI需求減緩的市場擔憂，林百里強調客戶需求沒變，廣達今年訂單比去年更多，會有更好成績。廣達今天股價表現強勁，盤中最多漲逾半根停板。
大立光因有員工涉及內線交易遭搜索，今天股價弱勢翻黑。
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PGIM保德信基金經理人杜欣霈分析，高額對等關稅暫緩拉動企業囤貨潮等因素，近期台股隨美股出現反彈，接下來本週進入財報週，蘋果、微軟、Meta等重量級科技龍頭準備發布財報及展望，牽動台股後市。
杜欣霈提醒，美國關稅談判消息持續變化，相關議題對全球經濟的影響仍未消退，依舊不可忽視90天後關稅議題可能持續延燒，即便川普不再加高關稅，全球經濟仍將被10%的基本稅率拖累，加上5月將進入繳稅季，都可能讓股市再度承壓。（編輯：張均懋）1140428
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