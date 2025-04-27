加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

經部：燃料大漲致台電虧損 特別預算千億撥補以穩電價

2025/4/27 18:33（4/28 11:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北27日電）民眾黨立委張啓楷今天質疑台電虧損是因未使用核能發電，經濟部澄清，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，而編列特別預算是因應關稅衝擊產業的關鍵時刻，用2024年歲計賸餘撥補台電新台幣1000億元，以穩定電價。

經濟部能源署今天下午發布新聞稿說明，俄烏戰爭導致燃料飆漲才是台電虧損主因，2022、2023年台電發購電燃料成本連續2年逾6000億元，是戰前的2倍以上，加上台電近3年吸收民生、工業電價達6000億元，遠超電價調整幅度。

能源署指出，事實上，如韓國、日本、法國等國電價調漲更多、預算補助更龐大。為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，台灣採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累積虧損達4229億元，換得國內的物價穩定成效。

關於張啓楷指出台電虧損是因未使用核能發電，經濟部表示，以2015年能源結構來看，即使在當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，以2023年燃料價格的水準計算，每度電售電成本也將提高至近4元，與目前售電成本相當，再次說明近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，實為台電虧損主因。

google news透過 Google News追蹤中央社

在能源政策方面，經濟部強調，推動多元綠能、深度節能的二次能源轉型政策符合國際主流趨勢。台灣參考國際再生能源推動做法，導入再生能源躉購費率制度（FIT）鼓勵設置再生能源，非台灣所獨有，近年太陽光電躉購費率已大幅下降，從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。此外，再生能源也逐漸由躉購走向企業購電（CPPA），對台電電價成本影響將逐漸縮小。

美國關稅政策恐影響產業經營環境，經濟部說明，為幫助台灣經濟發展，業界都希望能降低成本、不調漲電價。政府運用2024年歲計賸餘，撥補台電1000億元，逐步穩健台電經營，讓台電更有能量與底氣續行供電義務，頂住電價調整壓力，與產業共度難關，絕非如立委所稱新瓶裝舊酒。（編輯：楊凱翔）1140427

#日本
#俄烏戰爭
#經濟部
#台電
#民眾黨
#核電
#能源署
#張啓楷
延伸閱讀
台股漲逾150點站回2萬 權值股漲跌互見卓榮泰：特別預算是因應後關稅洗產地、資通安全需求
張啓楷
藍擬罷免賴總統 白委：拉下部分綠委讓在野席次2/3藍擬推罷免彈劾總統 綠指欠正當性、白要進一步討論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：