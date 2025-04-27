經部：燃料大漲致台電虧損 特別預算千億撥補以穩電價

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（中央社記者劉千綾台北27日電）民眾黨立委張啓楷今天質疑台電虧損是因未使用核能發電，經濟部澄清，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，而編列特別預算是因應關稅衝擊產業的關鍵時刻，用2024年歲計賸餘撥補台電新台幣1000億元，以穩定電價。

經濟部能源署今天下午發布新聞稿說明，俄烏戰爭導致燃料飆漲才是台電虧損主因，2022、2023年台電發購電燃料成本連續2年逾6000億元，是戰前的2倍以上，加上台電近3年吸收民生、工業電價達6000億元，遠超電價調整幅度。

能源署指出，事實上，如韓國、日本、法國等國電價調漲更多、預算補助更龐大。為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，台灣採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累積虧損達4229億元，換得國內的物價穩定成效。

關於張啓楷指出台電虧損是因未使用核能發電，經濟部表示，以2015年能源結構來看，即使在當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，以2023年燃料價格的水準計算，每度電售電成本也將提高至近4元，與目前售電成本相當，再次說明近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，實為台電虧損主因。

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在能源政策方面，經濟部強調，推動多元綠能、深度節能的二次能源轉型政策符合國際主流趨勢。台灣參考國際再生能源推動做法，導入再生能源躉購費率制度（FIT）鼓勵設置再生能源，非台灣所獨有，近年太陽光電躉購費率已大幅下降，從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。此外，再生能源也逐漸由躉購走向企業購電（CPPA），對台電電價成本影響將逐漸縮小。

美國關稅政策恐影響產業經營環境，經濟部說明，為幫助台灣經濟發展，業界都希望能降低成本、不調漲電價。政府運用2024年歲計賸餘，撥補台電1000億元，逐步穩健台電經營，讓台電更有能量與底氣續行供電義務，頂住電價調整壓力，與產業共度難關，絕非如立委所稱新瓶裝舊酒。（編輯：楊凱翔）1140427