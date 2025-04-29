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特別條例撥補台電千億元 卓榮泰：產業界盼穩定電價

2025/4/29 10:33（4/29 11:43 更新）
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圖為台北市區一處高壓電塔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北29日電）行政院長卓榮泰昨天赴立法院朝野黨團說明規模新台幣4100億元的特別條例草案，在野認為當中撥補台電新台幣1000億元部分應刪除。卓榮泰今天表示，產業界希望穩定電價，不希望造成雙重衝擊，請在野黨團聽到產業界的聲音。

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保，草案將送立法院審議。卓榮泰說明，未來若依條例編列4100億元的特別預算，財源將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，另外1000億元撥補台電。

卓榮泰為讓朝野黨團了解草案內容，昨天上午親自到各黨團說明，期盼在最短時間通過。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對特別條例中有撥補台電1000億元，在野認為應刪除等議題，做相關說明。

卓榮泰指出，要再次感謝朝野黨團昨天讓他有時間做說明與拜託，希望盡速通過特別條例後，行政院會詳盡羅列特別預算，再請立法院審議通過。

卓榮泰提到，他也要再次為產業界請命，因為總統賴清德跟他在與產業的座談會中，多次聽到產業界希望維持穩定電價，不希望在關稅衝擊外，還要因應電價的調漲，造成雙重衝擊。

卓榮泰表示，因此在這次的特別條例中，才將挹注台電1000億元的預算再放進來，就是要讓健全台電的財政，因為在健全財政後，經營能夠正常，未來更有條件請求電價審議委員會，從民生、穩定電價等角度來審慎因應未來電價的討論。

卓榮泰談及，因此他要再次為產業界、工商業界請命，希望在野黨團聽到產業界的聲音。

卓榮泰解釋，此外這次的特別條例，是因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，不單單是因應美國關稅貿易政策的調整，因此很多政府原來準備在年度中針對113年度歲計賸餘提出的特別條例，也包括在其中。

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卓榮泰說明，當時整套的構想，就是把113年度的歲計賸餘分為3個部分，即國土安全、民生物價穩定及弱勢照顧服務，特別廣大的弱勢族群在國際貿易秩序衝擊下，難免會受到影響，政府願意予以補強低收、中低收入戶的生活補助，以及老屋未能修繕造成居住安全、環境不佳等狀況，可以透過特別條例予以整體改善。

卓榮泰最後強調，希望在野黨團能回應產業的需求，普遍照顧廣大弱勢族群，讓國家競爭力能維持、提升，不管在教育、弱勢照顧、國土韌性安全上都能得到補助，這樣就能因應國際情勢。（編輯：張若瑤）1140429

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