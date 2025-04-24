特別條例撥補台電挨批 政院：調節能源價格穩定物價

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中匡列新台幣1000億元撥補台電，但遭在野黨批評。政院指出，撥補台電主要是盼強化台電財務結構、調節能源價格，藉以穩定民生物價，也降低業者憂慮。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，根據規劃，特別條例匡列的其中930億元，預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」；國土安全韌性方面編列1500億元，用於提升海巡設施以及強化資通環境與設備，增加備援韌性；社會支持部分為1670億元，其中包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元；高等教育人才培育200億元。

此外，條例也匡列撥補健保基金200億元、撥補勞保基金100億元，另為降低物價對民眾造成負擔，並健全台電財政，也會挹注台電1000億元。草案將送立法院審議，待通過後，相關部會才能據以提出特別預算。

不過，特別條例欲撥補台電1000億元遭在野黨抨擊，並揚言刪除。行政院發言人李慧芝透過媒體群組指出，外界質疑特別條例涵蓋範圍及規模，但台灣不只要對應美國調整全球對等關稅，更要面臨複雜多變的國際情勢，才會提出特別條例，盼給予台灣社會最健全的支持。

李慧芝指出，特別條例包含強化韌性、支持產業、照顧民生以及安定就業4大主軸，每一項主軸都是支撐台灣的必要關鍵，其中照顧民生軸線更與每一位國人息息相關，因為國際經貿局勢的變動將會影響原物料價格的波動，更會牽動國內物價起伏，直接影響民生經濟。

她說，近日總統賴清德與行政院長卓榮泰進行產業之旅時，多數業者擔心可能同時面對電價調整以及關稅的雙重衝擊，因此在強化安全韌性特別條例當中，政院規劃挹注台電公司，藉由強化台電財務結構、調節能源價格的方式來穩定民生物價，減輕民眾的負擔，舒緩國際物價波動對民生、產業及經濟造成的可能影響。

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特別條例此次也規劃撥補勞保基金100億元及健保基金200億元，李慧芝說，進口藥品可能將因關稅政策而調漲價格，衛福部認為撥補將使健保基金在關稅變化當中更有韌性。

在複雜的國際情勢下，李慧芝表示，強化國土安全韌性更是國家安全防護的重要工作，資通作業環境及設備提升也是強化安全韌性的一環，期望透過特別條例，減少國際情勢波動對台灣造成的影響，也希望立法院正視台灣面臨的國際情勢，一起推動福國利民政策，做台灣社會堅強後盾。（編輯：楊凱翔）1140424