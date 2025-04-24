政院提4100億特別條例 黃國昌批偷渡、灌水

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（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院會今天通過規模4100億元的特別條例。民眾黨團總召黃國昌說，這是用川普政府高關稅之名，行大偷渡之實，真正用在關稅衝擊的僅22.7%，根本是灌水；副總召張啓楷說，撥補台電的1000億元絕對要砍掉。

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天通過規模為新台幣4100億元的特別條例。行政院長卓榮泰說，4100億元將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，1000億元撥補台電。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人下午舉行「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會。

黃國昌說，行政院是用川普政府高關稅之名，行民進黨大偷渡之實，政府完全沒有戰略高度及具體因應作為，本來以為提出的是要因應高關稅，結果根本是在灌水；看完具體內容，真正用在關稅衝擊的僅22.7%，共880億元再加50億元，剩下的都是在偷渡。

黃國昌指出，包括已被立法院刪除要補貼台電的1000億元，還有說要強化國土安全韌性的1500億元，這之前特別預算就有了，是把國會、還是把人民當笨蛋，質疑是打算借屍還魂，卓榮泰東拼西湊、搞出灌水版本。

張啓楷表示，這4100億元是大敲詐、大偷渡，竟然灌水4/5，還把立法院砍掉的1000億元撥補台電預算放回去，新瓶裝舊酒；民進黨長期想用大撒幣解決問題，越補洞越大，「這筆預算1000億絕對不會通過，台灣民眾黨團不會答應」，絕對要砍掉。

民眾黨立委黃珊珊說，賴總統說要提高國防預算，但在這次特別條例看到所謂國土安全項目中，是否是要擴大對美國的採購，協助台灣度過關稅壁壘，目前從草案還沒有看到。

另外，國民黨4月26日將在凱道舉辦集會活動。黃國昌表示，426他會去，至於民眾黨民意代表目前還在統計人數，「第一波回報的不會少」，由於立委與議員本來就有既定行程，鼓勵但不會強制參加。

媒體報導，民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭收押，日前開庭怒控檢方以隨身碟有不雅照來威脅他認罪，名嘴爆料，隨身碟內所謂的不雅照，其實是知名藝人舒淇早年的寫真集。

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黃國昌說，到底是法治國的檢察官在辦案，還是黑道混混在恐嚇，開庭時檢察官刻意抹黃把不雅照攤出來，而柯文哲坦蕩地說就來勘驗，結果法庭上說要全面公開的檢察官，至今還沒回答是否同意把如何恐嚇證人的偵訊影帶全部公開。他要求過去幾個月曾試圖抹黃柯文哲的人，應出來道歉。

陳昭姿表示，「請問法官、檢察官誰沒有看過這些片子」，它是可以出版、賣錢的，乾脆把它禁掉，卻要抹黃柯文哲、好像柯文哲做了什麼不堪的事，且一個公用隨身碟用了十幾年，誰存放進去的都不知道，「有本事把台灣所有的電影只留下普級」。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1140424