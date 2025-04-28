卓榮泰說明特別條例 民眾黨團：撥補台電1千億應砍掉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北28日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，高關稅衝擊產業與勞工，政府要投入資源協助，民眾黨100%支持，但苦等至今仍未看到衝擊影響評估報告；民眾黨團副總召張啓楷指出，借屍還魂要撥補台電的1000億元，一定要砍掉。

行政院會24日通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，引來在野諸多質疑。卓榮泰為讓朝野黨團了解內容，今天上午親自到各黨團說明，期盼在最短時間通過。

卓榮泰先前往民進黨團、國民黨團，最後來到民眾黨團。他在致詞時說明，4100億元特別預算會移用以前年度的歲計賸餘，不會舉債增加政府債務，政府目前的財政能力做得到；特別條例通過後，行政院會詳細編列特別預算送到立法院審議。

卓榮泰表示，這次目的是維持國家、產業最大競爭力，也能增加教育人才、照顧更多弱勢，讓國家的國土安全韌性、對洗產地的搜查能力能增加，完整因應後關稅時代國家必須面對的問題，希望用最快速度、朝野合作通過。

卓榮泰指出，談判團隊一定會爭取國家最大利益、維持產業競爭力，也會堅持民眾的食品健康、消費市場習慣；談判過程要談到最合理關稅，「最低限度要談到一個不會高於競爭國家的關稅」，極力爭取這樣的結果，希望能度過眼前的風暴。

張啓楷談及，提醒行政院要傾聽民意，民眾最關心的是關稅海嘯，但特別條例是大灌水、大偷渡，嚴重違反財政紀律、預算法，竟然把被立法院砍掉要撥補台電的1000億元又放回來，過去已經撥補3000億元，越補越大洞，借屍還魂的1000億元應該要砍掉。

張啓楷強調，請行政院對症下藥，好好面對高關稅議題。與產業、高關稅相關的，民眾黨強力支持，甚至認為930億元還不夠，如果有詳細的衝擊影響評估，哪些產業受影響、要如何幫忙，「要再增加我們都會同意」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌表示，衝擊影響評估要針對不同情況、設定不同方案，這是最基本功課，但苦等到今天還是沒看到。他對行政院到目前的表現失望透頂，拿3頁資料、9個條文，就要來跟立法院要4100億元；特別條例說要分3年編列，他問2025年要編多少也還不知道，「可以不負責任到這種程度」。

黃國昌指出，因應高關稅對產業、勞工的必要預算，民眾黨全力支持。卓榮泰也說了大實話，特別條例不只是因應高關稅，去年歲計賸餘的錢要怎麼花，本來就有一些構想，特別條例是把2個東西拼在一起；原本應編在公務預算的，若想藉這次因應高關稅來偷渡，民眾黨團不會同意。（編輯：林克倫、張若瑤）1140428

（中央社製圖）