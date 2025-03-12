台翰前董事長涉內線交易 依違反證交法起訴

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（中央社記者趙敏雅新北12日電）台翰精密時任董事長楊劍平民國108年在公司於新北市的不動產出售後，延遲發布重訊，期間買進股票，擬制性獲利新台幣17萬餘元，新北檢近日依違反證券交易法起訴。

根據起訴書，楊劍平於106年至108年間擔任台翰精密科技股份有限公司董事長，台翰精密108年間欲將公司在新北市五股區的土地、建物出售，委託不動產投資顧問公司洽詢潛在買方，經初步洽談、磋商後，富盛高分子有限公司於108年12月底，同意以新台幣3億1000萬元交易不動產，並開立500萬元支票作為斡旋金，楊劍平收下斡旋金支票影本等。

起訴書指出，此不動產交易案，最晚在108年12月31日就確定，但台翰精密於109年2月19日下午3時47分許，在公開資訊觀測站發布「公告本公司處分不動產事宜」重大訊息，公告本案交易金額為3億1000萬元，預計處分利益約2億1300萬元。

檢方調查，楊劍平以本人證券帳戶及某投資公司證券帳戶，於109年2月5日至11日，以每股均價14.56元買進110仟股。另外，楊劍平使用不知情女兒證券帳戶，於109年2月5日至10日，以每股均價14.58元買進36仟股。

起訴書指出，楊劍平在重訊公開後10個營業日未賣出股票，以消息公開後10個營業日收盤均價每股15.79元計算，擬制性獲利共17萬7000元。

另外，林姓男子與華姓男子為董事長特助的友人，林男與華男在牌局上事先獲知交易案。林男以本人、父母及哥哥證券帳戶，於重訊發布前後買進股票，並在重訊公布後，賣出部分股票，林男就賣出部分實際獲利為4萬6000元，其餘擬制性獲利共3萬2000元，合計7萬8000元。

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華男以本人、女兒、妻子、哥哥、母親及友人證券帳戶，於重訊發布前買進股票，並在重訊公布後，賣出部分股票，華男就賣出部分實際獲利為6萬6000元，其餘擬制性獲利共6萬8000元，合計13萬4000元。

楊劍平、林男及華男在偵查中坦承犯行。檢方依違反證券交易法禁止內線交易規定起訴3人，考量3人在偵查中均自白犯行，主動繳交犯罪所得，犯後態度良好，且無前科，建請法院量處適當之刑，並均請為緩刑之諭知。（編輯：方沛清）1140312