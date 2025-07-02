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大立光法說會10日登場 市場關注匯損壓力

2025/7/2 18:07
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（中央社記者江明晏台北2日電）光學鏡頭大廠大立光預告，將於7月10日下午2時30分舉行法說會，市場將關注第2季財報受匯損的影響程度，董事長林恩平先前表示，第3季產能滿載、拉貨動能逐月升溫，但仍受新台幣升值與關稅因素干擾。

大立光今天預告，將在7月10日召開第2季法人說明會，市場關注大立光第2季財報，以及匯率波動的影響，林恩平也將說明下半年展望與應對策略。

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林恩平先前在股東會後接受媒體聯訪指出，第3季訂單動能明顯回升，6月比5月好、7月又比6月好，8月一般來說會更好，「現在產能利用率是用到滿，第3季也是滿的」，但他也強調，客戶預測訂單（Forecast）具有高度變動性，拉貨節奏仍難完全掌握。

針對新台幣強升對營運的衝擊，林恩平當時坦言，大立光現金與美元持有比重各半，美元帳面仍會出現匯損。他預估，單月毛利將受到4%至5%的影響。（編輯：楊蘭軒）1140702

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