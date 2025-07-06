颱風丹娜絲逼近 國軍災害應變中心一級開設加強警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北6日電）颱風丹娜絲已增強為中颱，暴風半徑擴大。陸軍今天表示，已配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並指示各作戰區周延防災應援兵力及機具整備，通令各作戰區加強災防警戒，密切關注颱風動態及地方災情。

氣象署今天表示，上午11時颱風丹娜絲已增強為中颱，暴風半徑擴大，針對台灣本島及澎湖發布陸上警報；海上警戒區包含台灣海峽、東沙島海面、巴士海峽及台灣北部海面。

透過 Google News 追蹤中央社

陸軍司令部上午發布新聞稿指出，已配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並指示各作戰區周延防災應援兵力及機具整備，派遣連絡官、情蒐官進駐各地方政府，即時統籌掌握區域災情及災防兵力調度，以有效發揮災防應援效能，協力守護家園。

陸軍司令部強調，全力執行戰備任務及漢光演習任務整備同時，已通令各作戰區加強災防警戒，持續密切關注颱風動態及地方災情，做好萬全因應準備，並配合地方政府災防應變機制，依令及時投入災害救援任務，確保民眾生命財產安全。（編輯：林家嫻）1140706