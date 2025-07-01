加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 科技
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 科技

OpenAI：未計劃用Google自製AI晶片TPU

2025/7/1 22:11（7/1 22:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為OpenAI logo。（中央社檔案照片）
圖為OpenAI logo。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山1日綜合外電報導）開發熱門聊天機器人ChatGPT的美國人工智慧（AI）公司OpenAI表示，他們目前並無計畫採用對手Google的自製AI晶片張量處理器（TPU）來驅動其產品，反駁了媒體報導。

OpenAI目前是使用輝達（Nvidia）的繪圖處理器（GPU）和超微（AMD）的AI晶片來驅動其產品。而路透社和一些其他新聞媒體先前報導，OpenAI為了滿足正在成長的需求，打算求助Google的TPU。

路透社報導，OpenAI的1名發言人6月29日表示，他們雖然正在對一些Google的TPU進行初步測試，但目前並無計畫大規模採用這些晶片。Google則婉拒置評。

AI公司常會嘗試不同晶片的可行性，但若要大規模改用硬體，恐得花費許多時間且須有另外的架構和軟體支援。

OpenAI也正在開發自家晶片，目前正按進度可望在今年達成「下線」里程碑，也就是晶片完成設計並交付生產線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

路透社6月稍早獨家報導，OpenAI已訂購Google的雲端服務，以滿足其持續成長的運算能力需求，意味這兩家AI產業主要對手公司意外有了合作。未來OpenAI的算力大多將仰賴所謂新一代雲端運算公司CoreWeave驅動的GPU伺服器。

Google的TPU原本僅供自家使用，但後來開始不斷向外推銷，並已爭取到包括美國科技業巨擘蘋果（Apple）和AI新創公司Anthropic與Safe Superintelligence等客戶。後兩家公司是OpenAI前領導人創立的對手公司。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140701

#ChatGPT
#Google
#OpenAI
#人工智慧
#輝達
#谷歌
#美國
#蘋果
#AI晶片
延伸閱讀
AI勁敵合作有譜？傳OpenAI擬引進Google雲端服務Google：TPU提供運算選擇 不為降低對輝達依賴Google向企業開放全球網路 皮查伊：幾乎零延遲
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬斯克AI公司xAI發債及獲股權投資 各籌得50億美元
48
更多編輯台推薦新聞：