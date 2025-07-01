OpenAI：未計劃用Google自製AI晶片TPU

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）開發熱門聊天機器人ChatGPT的美國人工智慧（AI）公司OpenAI表示，他們目前並無計畫採用對手Google的自製AI晶片張量處理器（TPU）來驅動其產品，反駁了媒體報導。

OpenAI目前是使用輝達（Nvidia）的繪圖處理器（GPU）和超微（AMD）的AI晶片來驅動其產品。而路透社和一些其他新聞媒體先前報導，OpenAI為了滿足正在成長的需求，打算求助Google的TPU。

路透社報導，OpenAI的1名發言人6月29日表示，他們雖然正在對一些Google的TPU進行初步測試，但目前並無計畫大規模採用這些晶片。Google則婉拒置評。

AI公司常會嘗試不同晶片的可行性，但若要大規模改用硬體，恐得花費許多時間且須有另外的架構和軟體支援。

OpenAI也正在開發自家晶片，目前正按進度可望在今年達成「下線」里程碑，也就是晶片完成設計並交付生產線。

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路透社6月稍早獨家報導，OpenAI已訂購Google的雲端服務，以滿足其持續成長的運算能力需求，意味這兩家AI產業主要對手公司意外有了合作。未來OpenAI的算力大多將仰賴所謂新一代雲端運算公司CoreWeave驅動的GPU伺服器。

Google的TPU原本僅供自家使用，但後來開始不斷向外推銷，並已爭取到包括美國科技業巨擘蘋果（Apple）和AI新創公司Anthropic與Safe Superintelligence等客戶。後兩家公司是OpenAI前領導人創立的對手公司。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140701