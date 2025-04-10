Google向企業開放全球網路 皮查伊：幾乎零延遲

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯9日專電）Google Cloud Next大會今天在拉斯維加斯登場，Google執行長皮查伊在主題演講現身，他強調，Google在AI基礎設施上投入大量資金，打造幾乎零延遲服務，並宣布開放企業用戶使用其全球專屬網路（Cloud WAN）。

Google Cloud Next大會9至11日在拉斯維加斯舉行，Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）今天進行主題演講，開場時，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）驚喜現身舞台，受到全場熱烈掌聲，他強調Google投資人工智慧（AI）的決心。

皮查伊說，Google在2025年資本支出達750億美元（約新台幣2.4兆元），資金主要用於伺服器與資料中心，包括支援AI運算與雲端業務的基礎設施，「我們的基礎設施必須以Google的速度進行，幾乎零延遲」，才能支援應用程式、及支援最強大的模型訓練。

皮查伊表示，Google過去10多年來一直積極投資AI，「AI是推進我們使命的最重要方式，這個使命就是組織全球資訊，讓資訊普及並且有用」。

隨後皮查伊宣布，Google將開放企業使用其全球專屬網路（Cloud WAN），這項服務較一般網際網路，效能高出40%、成本也低40%，將於月底對所有Cloud客戶開放。

Google網路橫跨全球200多個國家與地區，新增馬來西亞和泰國兩個點。

皮查伊也親自揭曉Goolge新一代AI晶片TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元）Ironwood，將於今年稍晚推出，「與我們最早的TPU相比，它的推理效能提升3600倍，是我們迄今打造的最強大晶片，將為未來幾年的AI模型發展提供動能。」

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他表示，新一代AI晶片將支援Google在量子運算等領域的發展。

皮查伊同時揭示Gemini 2.5模型的最新應用，Gemini 2.5 Flash即將在AI Studio、Vertex AI和 Gemini應用程式中推出。（編輯：田瑞華）1140410