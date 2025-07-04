AI淨零／日本旭能攜手台灣7大機構 成立台日碳轉型聯盟

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數位轉型已是產業進行式，人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰，攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊，深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新，見證台灣產業再一次躍升。

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）日本最大碳管理平台Asuene（旭能科技）今天宣布攜手台灣7大機構，簽署脫碳推進合作備忘錄，共同成立台日碳轉型聯盟，希望透過資訊與情報交流平台的建立，協助台灣企業進行碳轉型。

Asuene執行長西和田今天出席簽約儀式時表示，面對全球淨零排放新議題，非1個國家、1個企業能獨立完成。台灣與日本在產業結構上有許多相似之處，製造業特別強，產品賣到全世界，必須遵循國際買家、品牌商的壓力。

此次成立台日碳轉型平台，希望串連相關情報及實務上分享，建立交流平台，協助台灣企業進行碳轉型。

台日碳轉型平台成員除了日本Asuene，台灣方面包括安永會計師事務所、一卡通票證公司、台灣永續傳播協會（TSCA）、台灣理光（Ricoh）、永續時代（ESG TIMES）、思納捷科技（InSynerger）、進昌貿易等7家機構。

分工上，安永主要提供ESG顧問服務，協助導入CSRD、PCAF、SBTi等國際標準；一卡通主要提供範疇3第6類「員工通勤」相關碳排數據；台灣永續傳播協會促進政策制定者、企業、市民之間的社會對話與ESG意識倡導。

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台灣理光協助追蹤OA設備等辦公類設備於範疇3碳排數據；永續時代負責推動ESG相關報導，橋接企業與政策層、促進社會教育；思納捷科技整合電力數據、AIoT導入與企業能源優化管理；進昌貿易則提供供應鏈架構分析與日台產業間資訊整合支援。

Asuene海外事業部經理王子軒表示，台日碳轉型平台成立，希望共同推進全球碳管理工作，包括溫室氣體排放量的可視化、ESG揭露、政策對話，與供應鏈支援等多元合作，致力構築亞洲脫碳與ESG實踐。未來不只侷限台灣、日本，更希望放眼東南亞市場，打造更廣泛的國際碳管理合作平台。（編輯：張良知）1140704