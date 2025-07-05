加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲5/74
首頁 / 政治

颱風丹娜絲進逼 卓榮泰：復電者聯盟、抽水機完成部署

2025/7/5 21:14（7/5 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
丹娜絲颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰（前排右4）5日與雲林縣長張麗善（前排右3）、國民黨立委張嘉郡（前排右2）及民進黨立委劉建國（前排右5）等人趁風雨來臨前，視察延潭大排治理狀況。中央社記者蔡智明攝 114年7月5日
丹娜絲颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰（前排右4）5日與雲林縣長張麗善（前排右3）、國民黨立委張嘉郡（前排右2）及民進黨立委劉建國（前排右5）等人趁風雨來臨前，視察延潭大排治理狀況。中央社記者蔡智明攝 114年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）中央氣象署晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上警報，行政院長卓榮泰指出，各部會與業務單位已做好防颱準備，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機等也完成提前部署，並請民眾別掉以輕心，勿前往海邊觀浪。

卓榮泰晚間透過臉書表示，颱風丹娜絲陸上警報已發布，中央災害應變中心也提升至一級開設，請民眾注意防颱。

卓榮泰說，明天至7日上午，請高屏與台東鄉親特別留意，有豪雨以上等級的降雨，其他地區也可能出現局部大雨或豪雨；而明天下午起至7日，澎湖與西半部沿海預計有8級至10級強陣風；此外，6日深夜至7日清晨，澎湖及台中至台南地區將有10至12級強陣風出現的機率。

他表示，各部會與業務單位已做好防颱準備，政府在全國重點地區部署低軌道衛星，可迅速建立衛星通聯，以備不時之需；交通部也啟動防災應變措施；全國及易成孤島地區的避難收容所、糧食與飲水等相關布建與整備亦已完成。

google news透過 Google News追蹤中央社

卓榮泰還說，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機也已完成提前部署，透過AI科技導入，政府能更精確掌握應變，中央將與地方政府密切聯繫，掌握各地情況。

他說，也請民眾不掉以輕心，颱風影響期間請不要前往海邊觀浪、戲水，以防意外。（編輯：林克倫）1140705

#經濟部
#颱風
#台電
#交通部
#卓榮泰
#臉書
#中央氣象署
#丹娜絲
卓榮泰
卓榮泰盼朝野支持預算 用國家力量保障人民需要颱風來前視察雲林 卓榮泰：推系統性治水處理根源
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲來襲 嘉義縣6日停班停課
39
更多編輯台推薦新聞：