鴻海6月營收5402億元創同期高 看第3季營運升溫

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（中央社記者何秀玲台北5日電）鴻海今天公告6月營收新台幣6月5402.37億元，月減12.26%、年增10.09%：鴻海今年上半年營收3兆4395.20億元，年增19.68%，單月和上半年營收均創同期新高。展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將持續成長，ICT產品進入旺季，營運動能有望升溫。

鴻海表示，6月營收和5月相比，月減12.26%，因雲端網路產品類別與上月相比約略持平，電腦終端產品類別、元件及其他產品類別與消費智能產品類別呈現衰退。

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鴻海指出，6月營收與去年同期相比，年增10.09%，因受惠雲端網路產品類別與去年同期相比強勁成長，消費智能產品類別也呈顯著成長，元件及其他產品類別表現約略持平，而電腦終端產品類別與去年同期相比呈現衰退。

展望第3季，鴻海指出，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，整體營運將會有季增及年增的表現，仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響。（編輯：張均懋）1140705