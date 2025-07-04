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美智庫：AI模型每7個月能力翻倍 失控恐瓦解民主

2025/7/4 12:59（7/4 13:35 更新）
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美國專注衡量AI災難性風險的智庫METR發布報告指出，大語言模型每7個月能力翻倍，遠超過摩爾定律速度。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年7月4日
美國專注衡量AI災難性風險的智庫METR發布報告指出，大語言模型每7個月能力翻倍，遠超過摩爾定律速度。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年7月4日
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（中央社記者張欣瑜舊金山3日專電）美國智庫METR發布報告指出，大語言模型每7個月能力翻倍，遠超過摩爾定律速度。研究員評估，預計到2030年，模型花數小時即能完成人類1個月工作；而失業並非最糟情況，若發展失控，恐致科技獨裁、政變、瓦解民主制度。

加州柏克萊智庫「模型評估與威脅研究」（Model Evaluation & Threat Research, METR）日前發布報告指出，大語言模型（LLM）能力呈現指數型成長，每7個月翻倍，遠超過摩爾定律（指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍）。

根據METR研究，倘若這樣的趨勢持續下去，到了2030年初，人工智慧（AI）幾小時便能勝任人類花1個月才能完成的任務。

全球深具權威性的科技和工程類刊物IEEE Spectrum訪問METR研究人員奇尼蒙（Megan Kinniment），2日刊文指出，大語言模型（LLM）能力呈現指數型成長。

奇尼蒙表示，自己原先沒預料到結果會呈現指數型成長趨勢。她進一步闡述，「1個月」是指167小時，也就是人類每個月投入的工作時數，目前模型成功完成任務的可靠性機率約50%。

奇尼蒙分析，就這樣的結果來看，AI對經濟層面上的衝擊或許沒有預想中來得劇烈，但足以加速AI自身研發，形成AI打造AI，導致AI能力極為快速發展。如此一來，人類的控制將變得更加困難，全世界都將面臨巨大的適應壓力。

針對最先進AI可能帶來的風險，奇尼蒙指出，不僅是單純的失業潮問題，還有更深層的社會和政治結構瓦解風險；倘若幾乎所有人類都失業，或者所有工作都不再需要人類來執行，「你可能也不需要人類來維持軍隊運作，或者只需要極少數人運作。」

奇尼蒙表示，「這樣的情況會讓某個人或某個組織更容易發動政變或奪權。」

另外一個風險是，如果有一大批類似天才的AI被集中在某個資料中心，這會讓擁有它的人變得極其強大。一旦這樣的智慧被用來生產軍事裝備，那麼權力很可能會被高度集中，「甚至導致民主制度瓦解」。

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被問到AI是否會有「意識」，奇尼蒙表示，假設AI具備某種意識，其實也不是什麼荒謬的想法，畢竟它們會變得非常聰明、智能極高。

由於大語言模型主要輸出文字，品質較難衡量，對其表現進行評估相對不易，METR研究人員替模型安排複雜程度不一的任務，並觀察模型完成任務的可靠性，得出上述結果。（編輯：陳慧萍）1140704

#AI
#美國
#柏克萊
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