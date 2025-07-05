MLB小熊8轟破隊史紀錄 布希3響砲痛擊紅雀

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（中央社芝加哥4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊今天在具歷史意義的瑞格利球場（Wrigley Field）炸裂，揮出8支全壘打創隊史紀錄，布希轟出3響砲，率隊以11比3大勝作客的聖路易紅雀。

法新社報導，1876年成為國家聯盟創始成員的小熊，在今天美國獨立日火力全開，前3局就敲出6支全壘打創隊史紀錄。

他們在第7局又揮出兩支全壘打，打破小熊單場7支全壘打的舊紀錄；小熊曾多次出現這項紀錄，最近一次是在2023年8月1日對戰辛辛那提紅人。

27歲的美國球員布希（Michael Busch）去年從洛杉磯道奇交易到小熊。他今天成為自1963年傳奇球星班克斯（Ernie Bank）以來，小熊首位在單場比賽揮出3支全壘打的一壘手。

布希也是小熊第3位在7月4日獨立日有3響砲表現的球員，加入厄魯（Moises Alou）與萊伯（Hank Leiber）的行列。

日本旅美強打鈴木誠也（Seiya Suzuki）、柯羅-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、布希與凱利（Carson Kelly）從36歲的紅雀先發右投米柯拉斯（Miles Mikolas）手中聯手揮出6支全壘打。

現年30歲的鈴木誠也曾在日本職棒廣島東洋鯉魚隊效力9個賽季，2022年加入小熊。鈴木誠也今天擔任指定打擊，在第1局2人出局情況下揮出左中外野方向的全壘打，先馳得點，這是他今年第24支全壘打。

下一棒柯羅-阿姆斯壯揮出中右外野全壘打，這是他本季第22轟，助小熊2比0領先。第2局，布希與凱利再次接連開轟，雙雙擊出中外野方向的陽春砲，助小熊4比0領先。

柯羅-阿姆斯壯第3局又揮出右外野全壘打，接著，布希再補一支右外野兩分砲，這是他本季第16轟，助小熊7比0領先。

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第4與第5局小熊與紅雀各有斬獲，第7局小熊強棒再度出擊，史萬森（Dansby Swanson）揮出中外野方向的2分砲，這是他本季第15支全壘打。

最後，布希再補上他今年第17支全壘打，也是他這場比賽的第3轟，完成小熊今天第3次的背靠背全壘打。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140705