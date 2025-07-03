道奇柯蕭達3000K里程碑 MLB史上第20人、左投第4人[影]

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇明星投手柯蕭今天先發迎戰芝加哥白襪，在6局上三振白襪打者凱普拉之後，成為大聯盟歷史上第20位達成生涯第3000次三振的投手。

路透社報導，37歲的柯蕭（Clayton Kershaw）成為第4位達到此里程碑的左投，加入蘭迪．強生（Randy Johnson、4875次）、卡爾頓（Steve Carlton、4136次）和沙巴西亞（CC Sabathia、3093次）的行列。

萊恩（Nolan Ryan）以5714次三振高居MLB三振王。

柯蕭今天登板時需要3次三振才能達到3000K的紀錄。他在第3局三振了前隊友瓦爾加斯（Miguel Vargas），並在第5局送索沙（Lenyn Sosa）出局，完成該局最後一個出局數。

在6局上三振凱普拉（Vinny Capra）後，柯蕭走下投手丘，脫帽向主場觀眾致意，並與隊友擁抱和握手。這是他在本場比賽面對的最後一名打者，他全場共投出個人本季新高的100球。

柯蕭在這場比賽被打出9支安打，有1次保送，最後失掉4分，在道奇以2比4落後白襪時離場。道奇在第9局連得3分，最終以5比4獲勝。

柯蕭是第3位三振次數達到3000次的現役投手，與魏蘭德（Justin Verlander、3471次）和薛哲（Max Scherzer、3419次）並列。薛哲在2021年9月以道奇球員身分達到3000K。

柯蕭3000K達陣後脫帽向觀眾致意。（美聯社）

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除了道奇柯蕭之外，只有另外兩位投手是完全在同一球隊達成3000次三振：吉布生（Bob Gibson、聖路易紅雀）和華特．強生（Walter Johnson、華盛頓國民）。

在柯蕭大聯盟生涯的441場比賽中（438場先發），他的戰績是216勝94敗，自責分率為2.52。這位10度入選全明星賽的球員在2011年、2013年和2014年獲得國聯賽揚獎（Cy Young Awards），並在2014年被選為國聯最有價值球員。柯蕭幫助道奇贏得2020年世界大賽冠軍，但在道奇2024年的奪冠之路中因傷錯過了季後賽。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140703