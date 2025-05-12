「終身道奇人」柯蕭將歸隊 揭差點轉戰遊騎兵內幕【書摘】

（中央社網站）先發輪值吃緊的MLB道奇隊終於等來好消息，因傷暫別的三屆賽揚獎強投克萊頓．柯蕭（Clayton Kershaw）即將歸隊。曾在MLB洛杉磯道奇封王遊行喊出「終身道奇人」的柯蕭，加入大聯盟以來整個生涯都在道奇，但前兩年差點轉投家鄉德州遊騎兵隊。2023年冬天到底發生了什麼事、柯蕭是怎麼做出最後決定的？資深大聯盟記者在新書揭露這段過程，以及柯蕭活在「投一休四」5天輪值的投手人生。

3座賽揚獎、1次國聯MVP、2次世界大賽冠軍，柯蕭是這個世代最具宰制力的投手之一，他的速球與曲球讓打者絕望，他以無與倫比的決心與紀律，塑造了耀眼的投手生涯。他為他的球隊、他的隊友和他的球技奉獻出一切，活在一個既支撐著他、折磨著他，又帶給他難以想像的榮耀與財富的循環之中。《The Athletic》資深撰稿人安迪．麥卡洛（Andy McCullough）採訪200多人，寫成《絕無僅有：Kershaw的傳奇之路》，記錄這位一代強投的故事。中央社取得授權與您分享部分內容。

2023年殘酷之冬

對柯蕭來說，2023年最後幾個月的結局既殘酷又極具衝擊。

6月27日，柯蕭在科羅拉多的比賽中投完6局無失分、僅投了79顆球後便提前退場。他的肩膀開始抗議，他接受可體松注射來減輕疼痛，但這樣的治療效用有限。在西雅圖的全明星賽之前（那是柯蕭生涯第10次代表道奇隊入選），核磁共振檢查結果顯示，他的肩關節囊撕裂，受損的關節囊通常需要動手術，修復期可能需要一年。許多投手面對這類傷勢時，會考慮去考個房地產執照。 妻子艾倫記得，柯蕭聽到這個診斷結果後，雙手抱住了頭。「克萊頓可能沮喪了十來分鐘吧，然後他改變了心態。他當時的反應就像，『Okay，好吧，也許我能克服這個困難。』」艾倫說。他的職業生涯暮年之感從未如此真實，然而，柯蕭覺得自己幾乎是在所有事上都虧欠了他的球隊、他的隊友，還有他自己。當他與球隊管理層會面討論，決定下一步該如何進行時，「柯蕭對投球的態度異常堅決。」佛里德曼告訴我。

球隊從未對外公布傷勢的嚴重程度，柯蕭也沒有。全明星賽後，他說肩膀感覺「完全沒問題了」，但直到8月10日才回歸球場。剛開始，他看起來仍是那個他，只是刪減成5局的版本而已。為了彌補肩膀的損傷影響，他調整了投球方式，卻導致頸部神經受到壓迫，需要進行硬膜外麻醉治療。到了9月，他的速球球速徘徊在88英里（約142公里），滑球接近85英里（約137公里），滑球少了尾勁，頓時變成對手容易打中的球。

有些投手會珍惜從球速派轉型為智慧派的過程，但柯蕭不會是其中一員。隨著季後賽逼近，他感到緊張，即便在能力有限的情況下，他還是擔心是否能達到自己的標準。但道奇需要他，大量傷兵讓先發陣容銳減。

球季的最後一個月，柯蕭與羅伯茲談話，羅伯茲曾向記者公開談論柯蕭的身體狀況，這樣的公開處理惹怒了柯蕭。一如以往，這位總教練強調自己是真心為柯蕭著想。「我很努力想照顧他，而他的反應就像，『就直接告訴他們我很爛啊。』」羅伯茲說。柯蕭不想承認自己的脆弱，羅伯茲說：「他不想讓人覺得他是一隻受傷的鹿，讓人覺得有破綻。」對手需要相信面對的是克萊頓．柯蕭，那個10次入選全明星、這個世代最偉大的球員、絕無僅有的一位——而不是一個肩膀受傷、速球只有88英里（約142公里）的35歲老將。

球季末期，柯蕭與隊上幾名年輕球員談論了10月棒球的壓力。關於他的季後賽魔咒，他證實了道奇隊內部長久以來的看法：他總是受到「對失敗的恐懼」影響。「現在情況變得比較正面了。」他在國聯分區系列賽對上亞歷桑那的第一戰之前表示。然而，心態上的轉變無法彌補身體上的限制。如果響尾蛇隊對柯蕭在系列賽的表現還存有任何幻想，他們的打線很快就會粉碎這一切。比賽的第2顆球，二壘手凱特爾．馬提（Ketel Marte）將柯蕭的曲球狠狠擊向中外野，擊球初速達到115.7英里（約186公里），宛如一顆導彈，球勁強到足以從菜鳥中外野手詹姆斯．奧特曼（James Outman）的手套上彈開。奧特曼掉球後，馬提衝上二壘，亞歷桑那對柯蕭猛攻。

響尾蛇猛烈、自信的揮擊，對這位受傷投手的名氣毫不畏懼。柯蕭阻止不了他們，速球投不出速度，滑球也騙不了打者，面對8名打者，7人上壘。亞歷桑那從他手中攻下6分，最致命的一擊是菜鳥捕手加布里埃爾．莫雷諾（Gabriel Moreno）轟出的全壘打。當莫雷諾的全壘打飛越左外野圍牆時，柯蕭低下頭，彎著腰，再一次擺出那個熟悉的姿勢。羅伯茲在第一局就把他換下場，但這場比賽已經結束了。柯蕭在休息區沉默不語，看著球隊以2比11慘敗。這場比賽讓他的季後賽防禦率飆升到4.49，比他創下紀錄的例行賽防禦率整整多出兩個責失分。

比賽結束後，柯蕭走向艾倫，他告訴她：「我受夠了。」他無法想像自己再次站上場投球了。「他當時處在情緒最高點，嗯，我的意思是，那正是瘋狂之處：你不斷做著同樣的事，期待著不同的結果，然後『我怎麼又回到原地了？』」艾倫說。為了能在10月分上場，柯蕭付出大量時間、忍受那麼多痛苦，但一切都是徒勞，他感到深深的無力感。「你奮戰了一整年，一直在努力。整年就只為了努力打進季後賽，結果卻是這樣。感覺就像，『這太蠢了。我到底為什麼要這麼做？』」他說。

柯蕭決定放棄的隔天，照常來到球場。「剩下的比賽中，我陷入自怨自艾中，但不能這樣下去，所以就克服吧。」他說。他再也沒有機會上場投球，響尾蛇隊以直落三橫掃淘汰道奇隊，爆冷打進世界大賽。這場失敗令柯蕭感到錯愕，這麼打道回府讓他感到丟臉。

有了大谷翔平 「如果不想要我回來 就誠實告訴我吧」

返回洛杉磯的飛機上，安德魯．佛里德曼走向他。他們談到球隊未來的補強計畫，可以從日本招募投手，例如新任王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），道奇正準備向二刀流球星大谷翔平開出數億美元的天價合約。談話接近尾聲時，柯蕭提到了自己的處境。「我告訴他，『如果你們不想要我回來，就誠實告訴我吧。我能理解：這是一個尷尬、棘手的情況。我們可以盡可能地讓雙方看起來都體面一些。』」柯蕭說，「他沒有回，『不，我們要你』，他只是說，『謝謝。我會對你誠實的。』」佛里德曼原本以為柯蕭會選擇回歸，但這次談話讓他察覺到柯蕭內心的動搖。「不久之後，我覺得他加入德州遊騎兵隊的可能性大大提高了。」佛里德曼告訴我。

返回高地公園之前，柯蕭接受了另一次核磁共振檢查。他依然認為不需要動手術，預期會需要幾個月的康復期，1月開始恢復投球，然後再決定與道奇或遊騎兵簽約。

他說：「但事情沒有按照這個計畫發展。」檢查後發現肩關節囊與周圍組織嚴重受損。柯蕭諮詢了幾位醫生，包括道奇隊隊醫尼爾．艾爾崔克（Neal ElAttrache）、遊騎兵隊隊醫凱斯．梅斯特（Keith Meister），以及大都會隊的醫療主任大衛．艾切克（David Altchek）。「我問梅斯特醫生：『如果這是《喬．施莫真人秀》（Joe Schmo）節目，你看到了這個核磁共振成像會告訴球隊什麼？』」柯蕭說。「他當時的反應是：『我不會簽下這個球員。』」

柯蕭曾考慮向克里斯．楊尋求意見，楊在2011年接受過肩關節囊手術。但柯蕭擔心在自由球員市場即將開啟之際，這時聯繫這位好友似乎不太合適。當遊騎兵仍在季後賽中奮戰時，柯蕭寫了一封簡訊要給前隊友、同時也是遊騎兵顧問的麥可．楊，希望透過他將訊息轉給克里斯．楊，但傳送之前，他決定刪除那封簡訊。

這個三叉路口已經變成更棘手的抉擇，柯蕭需要深思熟慮理由和動機。他的孩子們沒有吵著要他退休，「我認為如果他決定退休，他們會非常難過。」艾倫說。他承認每5天就要經歷壓力、準備和痛苦，但他覺得沒有到難以承受的地步。如果真要說的話，就是2023年的痛苦反而讓他更加篤定自己的熱愛，否則他根本無法熬過這樣的一個賽季。他還沒準備好要買休旅車去周遊全國；他還沒準備好站在小學校門口，當個交通導護。他告訴艾切克醫生自己決定動肩膀手術，這是他人生中第一次動手術，只為了能夠再次投球。 。

除了手術之外的未來規劃，艾倫問柯蕭想要什麼？不是他認為正確的選擇，也不是他覺得對家庭最好的決定——而是他真正想要的。柯蕭思索了一會兒，然後意識到2023年在道奇隊的日子裡，他其實是孤獨的。「本來以為我沒有很開心是因為肩膀每天都在痛，我不期待傳接球、不期待重訓、不期待那些曾讓我感到期待的所有事物。這是事實，顯然也是一個沉重的負擔。而且，我也沒有很喜歡這個團隊。隊友們都很棒，我和他們在一起也很開心。不過如果你問我，『嘿！你想和誰一起吃晚餐？』我只有巴恩斯，然後還有……負鼠（中島陽介的綽號），就這樣。」柯蕭說。

加入一支新球隊的吸引力比以往任何時候都更為強烈。艾倫說：「例行公事和無聊之間僅僅一線之隔。」他只需要再投出56次三振，就能達到3000次三振的生涯里程碑，史上只有19位投手做到。但對柯蕭來說，這個數字遠不及在季後賽履行自己的能力來得重要。「我不在乎3000次三振，我想那一定很酷，但我真的不在乎。我需要在季後賽投得更好，結束比賽。為了我的身心健康，我需要做到。就是為了幫助球隊贏球，因為我曾做到過，我知道我能做到，但我今年表現得太差了，所以需要再做一次。」柯蕭說。

當他列舉出自己的願望時，加入遊騎兵的想法變得愈來愈合理。他可以每天在家醒來，準備送孩子們上學。中午送午餐給卡莉和查理，下午帶著查理去全球人壽球場做擊球訓練。他說：「這聽起來超棒的。」他會經常在家，睡前與孩子聊聊這一天發生的事。他可以縮短家庭和職業之間的距離，「我每天早上醒來都會想『我會不會突然改變主意？』」柯蕭在2023年10月告訴我，「但這感覺就是對的選擇。」

然而，到了1月，柯蕭仍未簽約。遊騎兵在擊敗響尾蛇隊贏得世界大賽冠軍後，他們對柯蕭的爭取不再像過去那麼積極。德州高層擔憂他的肩傷狀況，同時還面臨與電視台合約破裂造成的財務壓力。一如既往，佛里德曼給了柯蕭足夠的空間。他察覺到柯蕭對新開始的渴望——我也曾在世界大賽前那些毫無掩飾的時刻，聽過柯蕭表達這份渴望，當時2023年的痛苦和挫敗仍歷歷在目——似乎正在消退。

聖誕節前後，我與一位崇敬柯蕭的道奇隊工作人員交換訊息。這名工作人員說：「希望這個大個子能夠回來。」道奇對柯蕭很有耐心，但在其他方面則十分積極。球隊以一份創歷史紀錄的10年7億美元天價合約簽下大谷翔平，徹底改變了球隊的財務布局。做為新招募的一員，大谷在加盟道奇記者會上透露，道奇高層向他招募時坦承，他們認為古根漢集團入主的前10年——在這個時期，柯蕭帶領球隊打進3次世界大賽，並在2020年奪得冠軍——是失敗的，這引起大谷的共鳴。大谷做出史無前例的舉動，他願意將合約中的6億8000萬美元薪資延遲到10年後支付。成功讓球隊有空間以一份12年3億2500萬美元的合約，網羅日本投手山本由伸。另一個紅利是，球隊還從坦帕灣光芒隊交易來了投手泰勒．格拉斯諾（Tyler Glasnow），並與他簽下了4年1.1億美元的延長合約。格拉斯諾是個有天賦但脆弱的投手，他在2023年投出職業生涯新高的120局，比柯蕭用被嚴重摧殘的肩膀投出的局數還要少。

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突然之間，道奇看起來又像一支超級球隊了，但唯獨缺了一個人。當遊騎兵臨陣退縮時，道奇立刻發動攻勢。「他們的招募方式就是信任我，讓我自己想清楚。」柯蕭告訴我。

1月時，佛里德曼向柯蕭提出一份依他願望量身定做的合約：1年1000萬美元保障薪資，其中包括2025年球員選擇權和各項獎勵條款。柯蕭3月才需要到春訓營報到；康復期間，他可以自由安排在高地公園和洛杉磯兩地來回；如果他能在夏天結束之前恢復健康，就可以做過去16年來在道奇球場所做的事。於是，在1月下旬剛簽完合約後不久，柯蕭便拿起棒球，用他動完手術的左臂開始投球，感覺不太好，但他從不期待會是個輕鬆的過程。另一座冠軍的可能性召喚著他，於是熟悉的循環再次出現了。（書摘由時報出版授權，經中央社節錄；編輯：黑立安）1140512