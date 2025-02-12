終身道奇人 MLB名投柯蕭同意簽約迎向第18季

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）根據多家媒體今天報導，曾在MLB洛杉磯道奇封王遊行喊出「終身道奇人」的名投柯蕭（Clayton Kershaw）已同意與道奇簽約，迎向個人在這支球隊的第18個賽季。

柯蕭從加入美國職棒大聯盟MLB以來，整個生涯都待在道奇隊。

綜合法新社與路透社報導，這位美籍左投下個月將迎來37歲生日，他曾3次以國家聯盟最佳投手身分拿下賽揚獎（Cy Young Award），並且是2014年國家聯盟最有價值球員（MVP）。

曾10度入選明星賽的柯蕭還助道奇贏得2020年世界大賽冠軍，但去年由於季前左肩手術和賽季後期左腳骨刺，只有先發7場。

柯蕭今天出現在亞利桑那州的道奇春訓基地，這是投手與捕手季前訓練的第一天，據美國體育媒體ESPN與「運動員」（The Athletic）網站報導，柯蕭只需通過體檢合約就正式成立。

柯蕭去年11月宣布自己已接受足部與膝蓋手術，計劃開始復健以期今年復出。

由於柯蕭正努力恢復最佳狀態，預計3月賽季初的比賽將會缺席。

道奇屆時可能會有6名先發投手，包括兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希，還有岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May），岡索林和梅伊都將傷後復出。大谷翔平上個賽季因肘部手術未能投球，預計將在新賽季第2個月重返投手丘。

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柯蕭去年未在季後賽登板。他是道奇多年輪值主力，整個大聯盟生涯都待在道奇。

柯蕭在大聯盟已出賽432場，其中429場先發，戰績212勝94負，自責分率僅2.50，同時他的15次完封更是名列現役投手之冠。值得一提的是，堪稱準名人堂成員的柯蕭已投出2968次三振，只要再32次，就可成為MLB第20名達成3000K殊榮的歷史名投。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140212