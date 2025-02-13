MLB紅襪自由球員市場補大魚 傳簽三壘手布萊格曼3年

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（中央社波士頓12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）投身自由市場，隨著春訓展開，他可說是待價而沽的最大咖球員。媒體今天傳出布萊格曼已同意與波士頓紅襪簽約。

根據今晚多家媒體報導，布萊格曼將簽下1份為期3年、價值1.2億美元（新台幣約40億元）的合約，並有權在2025和2026賽季之後退出。

據報導，現年30歲的布萊格曼在休賽期間之初，曾拒絕休士頓太空人提出的6年、價值1.56億美元的報價。他2016年7月22歲在太空人首度亮相以來，一直效力於同一支隊伍。布萊格曼還曾2度入選明星賽，並於2024年以防守三壘贏得生涯第一座金手套獎。

太空人在休賽不久後就簽下三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes），因此除非有人願意更換守備位置，否則布萊格曼不太可能回歸太空人。

布萊格曼生涯鎮守三壘共995場，其中977場先發；他另外曾擔任游擊手防守129場，防守二壘9場，並在左外野守了2場。

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紅襪三壘目前已有3度入選明星賽的德佛斯（Rafael Devers）鎮守，他自2017年以來一直擔任此一位置。

布萊格曼去年出戰145場比賽，打擊率0.260，擊出26支全壘打，打點75分，不過他的整體攻擊指數（OPS）0.768是職棒生涯來最低。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140213