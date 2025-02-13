MLB大都會續綁2年約 明星一壘手阿隆索回紐約

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB即將展開新球季，紐約大都會今天再度簽下曾入選明星賽的一壘手阿隆索（Pete Alonso），雙方達成為期2年的合約，其中包含2026年的球員選擇權。

路透社報導，球隊聲明中沒有披露這份合約的具體條款，但多家媒體5日指出，阿隆索同意為期2年、價值5400萬美元的合約。

據報導，現年30歲的阿隆索本季收入將達3000萬美元，包括1000萬美元的簽約獎金，也將擁有2026年價值2400萬美元的球員選擇權。

根據「紐約郵報」（New York Post）和「今日美國報」（USA Today）報導，在選擇接受2年合約前，阿隆索拒絕了大都會的3年報價。「今日美國報」認為此交易價值7100萬美元。

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大都會老闆史提夫．柯恩（Steve Cohen）與亞力克斯．柯恩（Alex Cohen）在新聞稿中表示，很高興歡迎阿隆索重返大都會。他們說：「他是一位本土培養的人才，深受球迷喜愛。在花旗球場（Citi Field）看著他為強大的陣容做出貢獻，並追逐球隊全壘打紀錄，這應會是一個有趣的夏天。」

自阿隆索2019年開始出賽以來，只有紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）擊出的全壘打數比他多（232支）。他亮相後就以586個打點領先聯盟，同時也是大都會史上首位5個賽季至少30轟的打擊好手。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140213