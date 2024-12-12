MLB史上最大約 大都會15年250億簽下Juan Soto

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會今天證實，休賽季最受關注的自由球員、超級強打蘇鐸已正式加盟大都會，據報導他簽訂了一份為期15年價值7.65億美元（約新台幣250億元）的巨約。

路透社報導，2024年賽季效力於紐約洋基隊的蘇鐸（Juan Soto）現在轉戰大都會，尋求為大都會拿下1986年以來的第一個世界大賽冠軍。自8日有關交易的報導浮出檯面後，大都會奪冠賠率顯著提高。

大都會老闆史帝夫．柯恩（Steve Cohen）和亞力克斯．柯恩（Alex Cohen）在聲明中表示：「這是球隊歷史上的一個開創性時刻。」

根據MLB官網，這份合約於昨天在體檢後敲定，包含完整的拒絕交易條款、7500萬美元簽約獎金、允許他在5年後選擇跳脫合約（opt-out）以及無延遲付款。

這是MLB史上最大的合約，超過去年冬天洛杉磯道奇隊與大谷翔平簽訂的為期10年、價值7億美元的合約。

2024年是蘇鐸表現最好賽季之一。他為洋基打出職涯最高的41支全壘打與128分，打擊率（AVG）0.288，整體攻擊指數（OPS）0.419，長打率（SLG）0.569。上壘率在大聯盟排名第2，僅落後隊友賈吉（Aaron Judge）；他在長打排名第4，整體攻擊指數排名第3，加權得分創造值（wRC+）也排第3。

蘇鐸今年10月25日世界大賽第1戰當天滿26歲，不過他已4次入選明星賽、5次獲銀棒獎、1次打擊王、1次全壘打大賽冠軍，還有1次世界大賽冠軍。

蘇鐸自2018年於華盛頓國民首次亮相以來，生涯上壘率0.421位居聯盟第1，整體攻擊指數0.953與加權得分創造值158排名第4，總共201支全壘打也排第9。

蘇鐸在世界大賽以16打數5安打結束2024年賽季，在5場對戰洛杉磯道奇的比賽中，他擊出1支全壘打，獲得7次保送。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131212