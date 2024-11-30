道奇留住國聯冠軍賽MVP艾德曼 以5年24億元續約

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）奪下今年世界大賽冠軍的美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天跟獲選為國家聯盟冠軍賽最有價值球員的陣中打者艾德曼達成續約，合約內容為5年7400萬美元（約新台幣24億元）。

現年29歲具有韓裔血統、曾於2021年拿下金手套獎的工具人艾德曼（Tommy Edman）與道奇延長合約至少到2029年球季，其中還附帶第6年的球隊選擇權。

艾德曼7月經由三方交易從聖路易紅雀轉戰道奇，他在今年對陣紐約大都會的國聯冠軍賽挺身而出，打擊率高達4成07並進帳11分打點，其中更於第6戰敲出關鍵全壘打，因此獲選國聯冠軍賽最有價值球員（NLCS MVP）。

艾德曼今年季後賽整體表現優異，繳出3成28打擊率、2支全壘打、13分打點的成績，但他在道奇出賽的37場例行賽中，打擊率僅有2成37，還有6轟、20分打點。

守過內野和外野多個守備位置的艾德曼已在大聯盟打滾6年，例行賽累計打擊率為2成63且擊出59支全壘打，還有112次盜壘成功，並掃進242分打點。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1131130