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MLB大都會傳15年250億簽Juan Soto 運動史最大合約

2024/12/9 12:53（12/9 13:28 更新）
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2024年是超級巨星蘇鐸（打者）表現最好賽季之一，他為洋基打出職涯最高的41支全壘打與128分。（美聯社）
2024年是超級巨星蘇鐸（打者）表現最好賽季之一，他為洋基打出職涯最高的41支全壘打與128分。（美聯社）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）職業運動史上最大合約有可能即將出現，消息人士告訴美國體育頻道ESPN，超級巨星蘇鐸（Juan Soto）同意與紐約大都會簽下一份為期15年價值7.65億美元（約新台幣250億元）的巨約。

消息人士表示這項合約無延遲給付，計入激勵獎金等浮動條款後，總值可達8億美元以上。

蘇鐸11月19日拒絕紐約洋基提供為期一年、價值2105萬美元的合格報價。

本世紀最受棒球市場追逐的2名自由球員是羅德里格斯（Alex Rodriguez）與大谷翔平，前者在2000年的市場上是25歲的頂尖游擊手，後者是去年冬天屢破紀錄的二刀流。

儘管蘇鐸是低於均值的左右外野手，但他是進入這份殊榮名單的第3人，主要是因為球團認為以蘇鐸現在的年紀，他的打擊能力非常有價值。

2024年是蘇鐸表現最好賽季之一。他為洋基打出職涯最高的41支全壘打與128分，打擊率（AVG）0.288，整體攻擊指數（OPS）0.419，長打率（SLG）0.569。上壘率在大聯盟排名第2，僅落後隊友賈吉（Aaron Judge）；他在長打排名第4，整體攻擊指數排名第3，加權得分創造值（wRC+）也排第3。

蘇鐸今年10月25日世界大賽第1戰當天滿26歲，不過他已4次入選全明星、4次獲銀棒獎、1次打擊王、1次全壘打大賽冠軍，還有1次世界大賽冠軍。

蘇鐸自2018年於華盛頓國民首次亮相以來，生涯上壘率0.421位居聯盟第1，整體攻擊指數0.953與加權得分創造值158排名第4，總共201支全壘打也排第9。

蘇鐸在世界大賽以16打數5安打結束2024年賽季，在5場對戰洛杉磯道奇的比賽中，他擊出1支全壘打，獲得7次保送。

洋基去年12月將5名球員送往聖地牙哥教士換回蘇鐸與外野手葛里向（Trent Grisham），然後再支付他3100萬美元的薪資。不過自始至終，這筆交易對洋基而言非常划算。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131209

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