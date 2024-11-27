賽揚左投史奈爾加盟道奇 敲定5年59億合約

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽落幕還不滿一個月，奪冠的洛杉磯道奇隊再度大撒幣，網羅棒壇最佳投手之一、曾獲得賽揚獎的左投史奈爾，加入他們眾星雲集的陣容。

美聯社報導，參與議約的知情人士透露，史奈爾（Blake Snell）與道奇敲定一份5年1億8200萬美元（約新台幣59億元）的合約。

曾兩度獲得賽揚獎（Cy Young Award）的史奈爾，上傳一張身穿背號7號道奇球衣的照片至社群網站，親自宣布加盟這支國聯西區勁旅的消息。

這是道奇與日籍球星大谷翔平和山本由伸，去年冬天分別敲定10年7億美元與12年3億2500萬美元合約後，於今年休賽期間敲定的第一份大約，日後史奈爾將加入二刀流的大谷翔平及山本由伸在其中的道奇頂尖先發輪值陣容。

史奈爾的平均年薪3640萬美元，將於明年的現役球員合約中居第5高，僅次於大谷翔平的7000萬美元、費城費城人隊投手惠勒（Zack Wheeler）的4200萬美元、紐約洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge）的4000萬美元，以及德州遊騎兵隊投手迪格隆（Jacob deGrom）的3700萬美元。

史奈爾上個球季效力舊金山巨人隊期間，因傷表現不佳，本月稍早，選擇跳脫與巨人的合約，因此連續兩個休賽期都成為自由球員。

巨人今年3月以6200萬美元的2年合約延攬這位左投，包括預定2026年元月15日支付的簽約獎金1700萬美元，2024與2025年1500萬和3000萬美元的年薪，而2025年的年薪當中半數將延至2027年7月1日支付。

下週滿32歲的史奈爾，今年效力巨人先發20場主投104局，三振打者145次及投出44次保送，戰績5勝3負，防禦率3.12，8月2日對戰辛辛那提紅人隊投出無安打比賽，MLB本季僅16場比賽是由一夫當關的個人完封，而史奈爾封鎖紅人打線的賽事就是其中之一。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1131127