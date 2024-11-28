12強賽冠軍球及獎盃 賈永婕：爭取在台北101展出

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（中央社記者曾智怡台北28日電）世界棒球12強賽台灣隊奪下首冠，目前冠軍金盃暫放在中華職棒聯盟，冠軍球則在中華民國棒球協會。台北101董事長賈永婕今天表示，台北101已有向棒協表達意願，將積極爭取展出，且不會收費。

世界12強台灣隊奪下史無前例的3大國際賽首冠，引爆全國棒球熱，冠軍金盃暫時放在中華職棒聯盟，冠軍球則在中華民國棒球協會，皆有機會舉辦展示會，讓球迷能夠近距離觀賞。

賈永婕今天出席台北101夢想高飛耶誕點燈晚會、接受媒體訪問表示，台北101很想展示這顆球和冠軍金盃，若有機會的話，「我們都準備好、規劃好所有動線了」，展出位置將和大谷翔平50轟紀念球不同。

她透露，已有向棒協表達意願，雙方工作人員有聯繫，正在磨合時間點問題，將積極爭取，且不會收費。

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球員大谷翔平今年球季締造50轟50盜紀錄，50轟紀念球正在台北101觀景台「夢想高飛」特展展出。

賈永婕表示，大谷翔平50轟紀念球展出後，帶動觀景台平日人流增加1500人次、假日增加2000到2500人次，相當於平日增加3成、假日增4成人流；她也看到營收效益，相信「有人流就有金錢」。

台北101觀景台假日人流約6500至6800人次，考量電梯有運載上限，人流上限為7000人次；平日4000、5000人次。

另外對於媒體報導她上任後涉不當開除員工、公器私用等爭議，賈永婕昨天在臉書直播澄清時落淚，她今天自嘲表示，血拼可以治百病，直播完後老公打來問心情如何，她回答正在看DM，準備購物，「老公昏倒了，想說還要貢獻多少」。談到未來挑戰，賈永婕則說，每天都有不同挑戰，坦然面對，往前走，做自己。（編輯：黃國倫）1131128