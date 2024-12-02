日本2024流行語大獎揭曉 日劇「極度不妥」簡稱奪年度大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本年度「新語．流行語大獎」今天揭曉，日劇「極度不妥！」的簡稱「ふてほど」，力壓包含日籍球星大谷翔平在今年賽季所創的50轟50盜紀錄等其他入圍語彙，奪下年度大獎。

「新語．流行語大獎」是針對過去一年成為話題的事件、發言及流行等，票選能代表那一年用語的獎項，主辦這個活動的出版社自由國民社，今天公布年度大獎得主及10大流行語。

日本放送協會（NHK）報導，日本TBS控股公司製作的連續劇「極度不妥！」由男星阿部貞夫擔任主角，他在劇中扮演一名國中體育老師，穿梭於1986與2024年之間，用昭和時代的思維與言行正面衝撞令和時代的矛盾。

而劇情內容也在探討，如何在不否認世代差異的情況下，以承認差異為基礎不斷對話交流，尋找共同的解決方案。這齣日劇由日本鬼才編劇宮藤官九郎操刀，女星河合優實也參與演出。

極度不妥！」的日文劇名為「不適切にもほどがある！」，其簡稱「ふてほど」被選為代表2024年的流行語。

包含年度大獎在內的10大流行語彙，還有執政黨自民黨內派閥爆發政治與金錢問題的「小金庫問題」；業者透過社群媒體招募工讀生時，強調並非為不法工作的「清白案件」；日本今年7月睽違20年發行「新紙鈔」。

另外，大谷翔平本賽季成為美國職棒大聯盟MLB史上第一位單季50轟50盜的球員，「50-50」一詞也成為今年的10大流行語之一。

而日本4名平均年齡逾40歲的選手今年奪下巴黎奧運馬術三日賽團體賽銅牌，戲稱自己為「初老Japan」一詞也「殺進」10大語彙。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1131202