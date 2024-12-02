若台灣參加經典賽 張奕：與大谷翔平對決是幸福夢想

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）台灣隊投手張奕下午參加彰化秀傳醫院為他舉辦的簽名會，有媒體問及台灣隊如取得經典賽參賽資格，是否想與大谷翔平對決；張奕說，與大谷對決是棒球員夢想，也是幸福的事情。

世界棒球12強賽由台灣隊奪冠，投手張奕在對日本的冠軍賽主投3局無失分，不僅幫助台灣隊拿下冠軍，他參加2屆12強棒球賽拿下5勝，也是世界棒球12強賽累積勝投數最多的投手。

張奕今天下午來到彰化秀傳醫院參加院方舉辦的見面簽名會，除了幫醫院員工簽名外，秀傳醫療體系副總裁廖國超也致贈新台幣21萬元獎勵金給張奕，感謝他對台灣隊貢獻。

張奕說，冠軍戰對上日本時，母隊雖有限制投球局數，不過當時只要他投完第7局，只剩6個出局數就可拿下冠軍，所以還是跟教練要求投完第7局。

有媒體詢問，如果台灣打入2026年世界棒球經典賽，是否想在經典棒球賽與知名棒球明星大谷翔平對決，張奕說，能夠與大谷翔平對決，是每個棒球員夢想，大谷翔平是宇宙最強棒球員，如果能跟他對決，是很幸福的事情。（編輯：陳仁華）1131202