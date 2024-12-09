NBA湖人宰拓荒者止敗 大谷夫婦現身觀戰獲贈球衣

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平與妻子田中真美子今天現身美國職籃NBA洛杉磯湖人主場觀戰，並獲贈特製球衣，而湖人終場以107比98擊敗波特蘭拓荒者，終止3連敗。

即將在年底滿40歲的詹姆斯（LeBron James） 之前就希望能打滿例行賽82場，在打完前23場比賽後，今天因左腳痠痛休兵，也確定整季全勤的想法無法付諸實現。

不過，詹姆斯雖無法出賽，湖人今天在社群平台X分享場邊貴客大谷夫婦到訪主場觀戰的合照，而球團也送上特製球衣，大谷翔平收到17號球衣，至於前日本女籃國手的田中真美子則是選擇國家隊時曾穿過的12號球衣。

湖人近況低迷，過去9場比賽僅拿下2勝，今天靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出30分、11籃板，替補出發的羅素（D'Angelo Russell）貢獻28分、14助攻，聯手力退拓荒者，幫助球隊擺脫3連敗。

日籍球員八村壘此役斬獲本季新高23分，談到大谷翔平到場觀戰，八村壘透露，因此受到激勵，想贏下這場比賽。

湖人今天面對拓荒者，首節只能靠著戴維斯（Anthony Davis）單節獨攬14分苦撐，湖人以22比28落後，而八村壘次節帶領湖人打出追分氣勢，半場結束以59比45超前。

拓荒者第3節緊追在後，將差距縮小至3分差，決勝節羅素、八村壘、戴維斯接力飆進三分球，擋下對手反撲，在主場收下勝利。（編輯：李亨山）1131209