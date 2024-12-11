大谷翔平堅持二刀流 盼明年球季早日復出

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（中央社東京11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平右臂去年2度手術，今年球季專注擔任打者。他接受日媒採訪時表達堅持「投打二刀流」的想法，希望明年球季能早日重回投手丘。

日本產經體育報導，30歲的大谷在日本時間昨天接受日媒網路採訪，坦率談到自己對二刀流復出的想法。

去年2度接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術的大谷說，希望未來5年以上的時間能不再反覆受傷站上投手丘，並對第3度接受這項手術表達消極看法。

大谷從小學2年級接觸棒球以來，很長一段時間都堅持二刀流，但他也很清楚運動員的黃金時期不會太長。

「我希望（右手臂能持續）用到5年以上，過了35歲動第3次手術並花1年時間復健是否是正確選擇，要視當時的身體狀況而定，我認為作為投手，理想狀態是接受2次手術」，大谷這麼說。

2023年9月右手臂動了第2次手術，這是大谷在加盟大聯盟首年的2018年動第1次手術前就認知到「是必然的事」，所以在動第2次手術時就在思考「再投5到6年會如何」？對於一名球速動輒上看100哩（約160.9公里）的強力投手來說，大谷很清楚這是一條無法避免的道路。

年輕的話手術後恢復速度也較快，即使像今年球季一樣要花1年以上時間復健，也可以專注在指定打擊彌補成績。

不過，大谷5年後的年紀就來到35歲，一旦右手臂再受傷，3度手術後能否再站上投手丘就是未知數，「預先設想各種可能很重要，如果有一天不得不在投打中進行選擇的話，也必須預做因應」，大谷暗示著二刀流可能來到最終章。

大谷在世界大賽第2戰左肩脫臼，球季結束後接受手術，目前復健順利，肩膀可以活動的區域正恢復到原來狀態，「投球部分只能先進行70哩（約112.6公里）的傳接球；打擊部分已接近準備好」。

雖然目前預估明年球季中間能重新站上投手丘，但在球團主導下，投球局數將受到限制。

大谷說，「我希望能早日復出（擔任投手），但也必須慎重面對以免傷勢復發」，並未確定二刀流復出的具體時間。

談到明年球季展望，大谷說，希望能像2021年到2023年那樣投打場次都能接近大聯盟規定般出賽，「在跟球團商量同時達成規劃是最為理想的」。

大谷說，「過去一直堅持二刀流，我希望能長久持續下去」。（譯者：黃名璽）1131211