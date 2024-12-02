陳睦衡看重歐力士培養投手出名 目標3年成正式球員

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）18歲投手陳睦衡今年在亞洲青棒錦標賽投出好表現，吸引多支球隊關注，最後選擇加盟日職歐力士猛牛隊，他表示，主要看重訓練，知道歐力士是培養投手很厲害的球隊，目標3年內成正式球員。

陳睦衡今年在亞洲青棒錦標賽以投手身分出賽，投出好表現，吸引多支美日職球隊接觸，最後選擇赴日職發展，今天在台灣舉行加盟記者會。

陳睦衡表示，選擇日職球隊主要是看重訓練環境，知道日本球員養成訓練進步很多、也很科學化，有詢問過一些學長意見，也知道歐力士是培養投手很厲害的球隊。

陳睦衡先前就已赴日舉辦加盟記者會，並加入球隊訓練約兩週，他表示，跟想像中沒有太大落差，球隊訓練很規律，有明確課表，設備器材也都比學生棒球環境還要充裕。

陳睦衡表示，目前先不去設定太多，也明白進入一個全新領域和環境，不足的地方還很多，第一年能力還不夠，「要一步一腳印，先學會走路才能跑、才可以飛」，先努力充實自己面對接下來職棒生涯的各種挑戰。

陳睦衡畢業於穀保家商，今年同學投手張峻瑋（福岡軟銀鷹）、蕭齊（樂天金鷲）也都陸續加盟日職球隊。陳睦衡表示，感覺很奇妙，畢業於同一間高中大家都出國，而且都是選擇到日職，但這樣不錯，有共同話題，有困難也有人可以詢問、討論。

不過陳睦衡表示，不會想說要競爭誰比較快上一軍，「我只跟自己比較，什麼時候應該做什麼，每個人都有不同的節奏」，希望可以3年內轉正式球員。（編輯：張雅淨）1131202